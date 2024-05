I dieci comuni dell’hinterland dove un single può affittare un bilocale tutto per sé

Sono solo una decina i comuni dell’hinterland in cui un lavoratore single (con uno stipendio normale) può permettersi di affittare un bilocale tutto per sé. È quanto emerge da Immobiliare.it Insights, la proptech company del portale web l'azienda specializzata in analisi di mercato ha confrontato la cifra mensile che una persona con uno stipendio medio milanese dovrebbe allocare per l'affitto- ovvero 652 euro- con il canone medio attualmente richiesto per un bilocale nei comuni che richiedono massimo un'ora da Milano con i mezzi pubblici.

Il comune più conveniente è Seveso - a circa 30 minuti dal centro di Milano - dove chi offre un bilocale in locazione chiede, in media, 600 euro al mese, importo di oltre 50 euro inferiore rispetto al budget massimo di chi desidera affittare. La situazione è simile a Magenta che, pur più lontana dal capoluogo lombardo (servono tre quarti d'ora per raggiungerlo con i mezzi) presenta canoni accessibili, con una spesa media mensile pari a 603 euro. A pari merito nei prezzi, con cifre affrontabili per chi ha intenzione di affittare un appartamento con due locali tutto per sé, ci sono Solaro e Parabiago: in entrambi i comuni, infatti, il canone medio mensile ammonta a 611 euro. Variano, tuttavia, i tempi di percorrenza per raggiungere il centro di Milano, visto che da Solaro servono circa 50 minuti, mentre da Parabiago ne bastano poco più di 40.

Anche Limbiate, Meda, Cusano Milanino e Cesano Maderno sono aree abbordabili per i single che hanno intenzione di affittare un bilocale nell'hinterland milanese. A Limbiate e Meda i canoni si attestano, in media, a 619 e 622 euro al mese, anche se da Meda il capoluogo è raggiungibile molto più rapidamente -è necessaria poco più di mezz'ora- rispetto che da Limbiate, che dista quasi un'ora. Cusano Milanino, tra i 10 comuni accessibili per un single, è quello meno distante dal centro (meno di mezz'ora), e i canoni mensili per i bilocali si aggirano sui 635 euro. Solo 3 euro al mese in più sono invece necessari per affittare appartamenti con due locali a Cesano Maderno, con tempi di percorrenza che spaziano dai 30 ai 40 minuti.

I comuni più cari sono invece Assago e Segrate, dove non bastano mille euro al mese per un single. Ad Assago la richiesta media sfiora i 1.050 euro, a Segrate i 1.030 euro. Ci sono otto comuni in cui i canoni mensili di affitto di appartamenti con due stanze sono compresi tra i 900 e i 1.000 euro, e dunque fuori budget per un single che percepisca lo stipendio medio di Milano. È il caso di San Donato Milanese (978 euro), Pieve Emanuele (975 euro), Novate Milanese (963 euro), Peschiera Borromeo (941 euro), Cernusco sul Naviglio (936 euro), Muggiò (920 euro), Rozzano (905 euro) e Baranzate (901 euro).

"Considerati i prezzi immobiliari di Milano, spesso inarrivabili, sono sempre di più le persone che scelgono di puntare su affitti in periferia, sfruttando poi i mezzi pubblici, che ormai raggiungono gran parte delle aree adiacenti al centro, per spostarsi agevolmente verso il cuore della città e raggiungere così il proprio luogo di lavoro" conferma Antonio Intini, chief business development officer di Immobiliare.it