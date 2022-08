Con il caro energia si rischia la deindustrializzazione, secondo Confindustria

Gli extra costi dell'emergenza energetica ammontano a oltre 35 miliardi di euro. Una cifra astronomica che potrebbe innescare un impatto devastante sull'economia, tanto che ci sarebbe un concreto "rischio di deindustrializzazione e minaccia alla sicurezza nazionale". È l'allarme lanciato dai presidenti delle confindustrie di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, Annalisa Sassi, Francesco Buzzella, Marco Gay e Enrico Carraro che nella giornata di martedì hanno incontrato gli assessori allo sviluppo economico delle rispettive regioni Vincenzo Colla, Guido Guidesi, Andrea Tronzano e Roberto Marcato.

I rappresentanti degli industriali chiedono una decisione da parte dell'Europa. Dal 2019 al 2022, hanno puntualizzato i presidenti delle confindustrie del nord, il totale dei costi energetici sostenuti dal settore industriale ammontava a circa 4,5 miliardi di euro. Nel 2022, invece, gli extra-costi raggiungeranno - sempre nell'ipotesi più ottimistica rispetto all'andamento del prezzo - una quota pari a circa 36 miliardi di euro, 41 nello scenario peggiore.

I rappresentanti delle confindustrie hanno apprezzato "la sensibilità e l'attenzione delle Regioni, che si sono trovate concordi sulla gravità dell'emergenza e l'insostenibilità della situazione, e al fine di evitare drammatiche ricadute economiche e sociali invitano tutte le forze politiche, anche in questa fase di campagna elettorale, a sostenere con decisione l'impegno del Governo in carica nella difficile trattativa con gli altri Paesi a livello europeo per l'introduzione di un tetto al prezzo del gas".