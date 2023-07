Apre il nuovo Conad in via Venini

Il Conad di via Venini 37 (zona Stazione Centrale) a Milano cambia look e diventa Tuday, il nuovo formato di prossimità urbana di Conad. Il negozio, gestito dai fratelli Pasquale e Gianluca Casamassima con 8 collaboratori, è aperto dal lunedì al sabato dalle 7 alle 21,30 e la domenica dalle 8 alle 20. Ha una superficie di circa 300 metri quadri.

"Tuday Conad è il negozio delle cose buone, pensato per chi vive o lavora in città e cerca una spesa veloce, completa e conveniente. Offre prodotti per le piccole emergenze quotidiane e soluzioni pronte per ogni occasione. Ha un assortimento curato e specializzato in diverse categorie, adattato alle esigenze dei vari clienti: residenti, studenti, turisti, anziani. Offre anche servizi aggiuntivi come il pagamento delle bollette alle casse", si legge in una nota di presentazione.

Nel negozio Tuday si trova la qualità e la convenienza dei prodotti a marchio Conad, le promozioni dedicate ai clienti, le campagne Bassi e fissi e Convenienti sempre, l'attività Mi Premio e le collezioni a punti di Conad.

Il negozio Tuday di via Venini fa parte della rete di Commercianti Indipendenti Associati (CIA), una delle cooperative associate in Conad. CIA è presente in Emilia-Romagna, Repubblica di San Marino, Marche, Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Lombardia. Nel 2022 ha fatturato 2,81 miliardi di euro con 266 punti vendita e oltre 11mila persone occupate. CIA è impegnata nello sviluppo del canale Tuday su tutti i territori della rete associata.