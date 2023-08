A Milano ha aperto una concessionaria cinese dietro al Duomo

Da qualche giorno dietro al Duomo c'è una concessionaria di auto elettriche. È la nuova filiale di Byd, marchio cinese che per il suo debutto a Milano ha scelto il palazzo della Veneranda Fabbrica, al civico 18 della piazza della Cattedrale. La concessionaria è stata aperta dal gruppo cinese grazie a una partnership con il gruppo Autotreno.

All'interno dello showroom è presente la gamma completa del marchio cinese: un suv di segmento C, una berlina premium, una berlina di segmento D e un'auto elettrica più entry level.

"Aprire uno showroom nel cuore di Milano proprio ai piedi del Duomo è motivo di grande soddisfazione. BYD si presenta nel Capoluogo Lombardo con un punto vendita di grande prestigio sinonimo della grande attenzione verso i propri clienti e forte della collaborazione con un partner come Autotorino – spiega Michael Shu, general manager di Byd Europe -. Byd è una high tech company che ha fatto della ricerca tecnologica uno dei suoi punti di forza. Un elemento che è stato finora molto apprezzato anche dalla stampa internazionale. Ora si aggiunge un’altra tappa fondamentale del nostro cammino in Italia al fianco di una grande realtà imprenditoriale come Autotorino per offrire sempre il meglio ai nostri clienti".

"Il nuovo showroom rappresenta il punto di convergenza tra l’esperienza cinquantennale di Autotorino, la volontà di esplorare l’innovazione tecnologica e una visione di sviluppo compatibile con l’ambiente, a partire proprio da quello urbano. – commenta Mattia Vanini, vicepresidente di Autotorino -. È un concept dove esporre una nuova dimensione di mobilità che guarda sia ai nuovi veicoli che alle modalità di fruizione, di contatto e relazione, improntate ad una sempre più coinvolgente customer experience."