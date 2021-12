Esselunga ha messo in palio 16mila iPhone per il concorso di Natale

Una montagna di iPhone. Letteralmente. Esselunga ha messo in palio 16mila iPhone 13 per il concorso di Natale di quest'anno. Tecnologia made in California ma anche una cascata di bollicine della Franciacorta dato che, sempre attraverso lo stesso concorso, la catena di supermercati della famiglia Caprotti ha messo in palio 208mila bottiglie di spumante brut Contadi Castaldi.

Come funziona il concorso? Fino a quando si potrà partecipare?Queste le domande più frequenti, procediamo con ordine.

Concorso Esselunga: ecco come funziona

In primis: il concorso inizia giovedì 9 dicembre e termina la vigilia di Natale (24 dicembre). Possono partecipare solo i possessori di carta Fidaty e per ogni 30 euro di spesa (o 50 punti fragola) verrà consegnata una cartolina simile a un gratta e vinci con sei riquadri: se ci saranno tre loghi identici si vincerà il premio corrispondente. Gli iPhone in palio sono 16mila e se ne potranno vincere mille al giorno.

Il montepremi

Il montepremi complessivo è pari a 18 milioni di euro. L'iPhone 13 in palio è il modello da 128gb, chi lo vincerà potrà scegliere tra tre colorazioni diverse: blu, mezzanotte e galassia.

Oltre agli iPhone ci sono 208mila bottiglie di spumante Francaciacorta Brut doc di Contadi Castaldi. "È uno spumante elegante e di grande fragranza, espressione sincera della migliore produzione della Franciacorta - si legge nella descrizione del concorso -. Caratterizzato da un colore giallo paglierino con riflessi verdognoli, al naso si apre con freschi sentori di fiori di tiglio, agrumi, pesche e pepe verde, risultando fresco al palato e con un finale lungo e persistente".