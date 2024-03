L'azienda milanese che darà il congedo parentale anche alle coppie omogenitoriali

Trenta giorni (tutti retribuiti) per stare accanto al proprio figlio e al partner. Indipendentemente da tutto. Letteralmente. Facile.it, colosso milanese specializzato nella comparazione di prezzi di assicurazioni, prestiti, mutui e altre tariffe, ha deciso di estendere il congedo parentale anche ai genitori non biologici di coppie omogenitoriali, garantendo loro 30 giorni retribuiti per stare al fianco del partner e del neonato, da utilizzare entro il compimento dei tre anni del bambino.

“Estendere le nostre politiche in materia di neo genitorialità anche alle coppie omogenitoriali è stata una scelta del tutto naturale - ha spiegato Alessandro Tallia, chief of human resources, legal and general services dell’azienda -. L’attenzione verso i dipendenti è da sempre una delle priorità dell’azienda e ci sforziamo quotidianamente non solo di offrire loro strumenti concreti per conciliare vita professionale e privata, ma anche per eliminare qualsiasi tipo di discriminazione sui luoghi di lavoro. L’arrivo di un figlio è un momento speciale nella vita di ciascuno e vogliamo che tutti possano vivere appieno e in serenità questo evento”.

La novità va ad arricchire le diverse iniziative di welfare dedicate alle persone che lavorano nel colosso. Dal 2023 l’azienda ha lanciato una serie di progetti, disegnati sulla base della mansione svolta dal dipendente e pensati per aiutare a conciliare vita lavorativa e privata, come ad esempio l’incremento dei giorni di ferie a disposizione ogni anno, l’attivazione di un sostegno psicologico finanziato per chi ne fa richiesta, l’estensione dello smart working fino al 100% e una grande flessibilità dell’orario lavorativo.