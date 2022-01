La difficoltà del comune di Milano a far quadrare i conti

La pandemia sta costando cara anche alle casse di Palazzo Marino. "In questo momento far quadrare i conti del Comune di Milano è difficilissimo. Perché Milano è più in difficoltà di altre città. I costi sono fissi. Chi ha più ricavi in condizioni normali, quando le cose vanno male ne risente di più. Nel 2020-2021 la quadratura del cerchio è stata fatta con l'aiuto del Governo. Nel 2022 non abbiamo contezza di aiuti ma dovranno arrivare".

A dirlo è il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante la presentazione del libro 'Exit Only' della consigliera comunale di Azione, Giulia Pastorella, nella quale i due hanno discusso sulla 'fuga di cervelli' giovanile. "Credo che le città che vogliono essere attrattive e competitive devono capire che una parte significativa della popolazione chiederà una certa attenzione ai diritti - dice Sala - un giovane può scegliere dove andare. I giovani potranno decidere se Milano sarà o no una città di successo". E comunque, "il nostro Paese non deve cedere alla moda del 'eh ma ci sono troppi laureati', oppure 'eh ma ci sono troppi medici' - va avanti il sindaco - perché non ci sono tutti questi medici".

Dunque, secondo il sindaco di Milano, bisogna smetterla di dire frasi come 'ma che si laureano a fare che poi non trovano lavoro". Espressioni come questa rappresentano "un errore gravissimo". Il sindaco conclude poi con un ragionamento sulla situazione attuale: "La pandemia fa venire a galla una serie di questioni che erano già lì. Non so quanto sia l'inflazione veramente in Italia ora, ad esempio - dice Sala - ma potrebbe essere tra l'8 e il 10% ora". Questo "è un momento storico estremamente delicato, quando si alza l'inflazione e il tasso d'interesse chi è ricco lo diventa ancora di più e chi è povero o ha debiti sta sempre peggio". Ora, secondo Sala, "lo Stato deve garantire l'accesso all'istruzione a tutti", conclude.