Non si trovano autisti di bus e tram, la proposta: "Cambiare il contratto"

Modifiche al contratto nazionale per incentivare i giovani a scegliere, come mestiere, quello di autista del trasporto pubblico locale. Lo ha proposto Arianna Censi, assessora alla mobilità del Comune di Milano. La carenza di autisti, ormai, è endemica e non riguarda soltanto Milano e la Lombardia: le aziende del trasporto pubblico, in primis ma non solo Atm, non trovano autisti e devono 'inventare' soluzioni creative per stimolare le candidature, come ad esempio il pagamento della (costosa) abilitazione al trasporto di passeggri per chi ha già la patente D. Oppure un bonus di 1.000 euro ai dipendenti che presentano "amici da assumere". Soluzioni che, però, non sembrano bastare.

"Ho fatto questa proposta (di modificare il contratto nazionale, n.d.r.) già ad alcuni parlamentari", ha detto Censi lunedì mattina a Milano: "Bisogna incentivare queste figure professionali determinanti nella transazione del nostro Paese. Senza autisti non viaggiano i mezzi".

Atm, per fare un esempio, nell'autunno del 2023 ha deciso di rimodulare l'annuncio dell'attesa dei mezzi pubblici di superficie sui display alle stazioni, aderendo di più al dato reale anziché a quello "ufficiale", perché quest'ultimo era sempre meno rispettato con puntualità, proprio a causa della carenza di personale.

Ma non è tutto: Censi ha aggiunto che l'investimento pubblico sul settore dei trasporti ha dei vantaggi e dunque si tratta di un investimento "che va ripensato" per "sviluppare la competitività".