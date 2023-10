Gli ipermercati di Milano dove si venderanno elettrodomestici

Una partnership innovativa per crescere, dopo alcuni anni di sofferenza di fronte a un consumatore profondamente cambiato. Questo l’obiettivo del nuovo progetto messo a punto da Coop Italia che coinvolge anche la cooperativa della Lombardia: dei corner Expert In all’interno degli ipermercati saranno il motore propulsore di una nuova crescita che vede al centro i clienti e le loro esigenze. La collaborazione tra le due insegne servirà per rispettare le aspettative dei consumatori in termini di offerta e qualità del servizio. E per farlo la figura centrale sarà quella dello store manager che acquisisce, finalmente, un valore. Per la città metropolitana di Milano il battesimo sarà ad aprile, con il primo opening nell’Ipercoop di Sesto dentro il centro Sarca.

Spazio ai display digitali

L’integrazione tra digitale e fisico, il super inflazionato concetto di omnicanalità, sarà il core business. Concretamente i corner saranno dotati di display digitali che, controcorrente, non saranno a uso dei clienti, ma dei dipendenti. L’obiettivo è quello di essere parte della fase finale della scelta d’acquisto del consumatore, ormai ben informato sulla qualità e sulle performance dei prodotti di elettronica. Chi compra elettrodomestici o elettronica, solitamente, si è già informato tramite i siti internet e arriva con una o più idee su quella che sarà la sua scelta finale. I corner saranno l’espressione di tutto ciò che Expert ha sviluppato negli ultimi tre anni con i format di prossimità.

Saranno 71 gli Ipercoop italiani a cui verrà aggiunto il corner Expert In, almeno per il primo roll out che terminerà con la fine del 2024. “Il fatturato del distretto nord ovest Coop Italia è in declino da tempo, ci aspettiamo tanto da questo progetto”, afferma Paolo Graziani, direttore offerta commerciale di Conad nord ovest. Tra giugno e settembre verranno implementati anche gli altri Ipercoop milanesi, da Baggio a Bonola fino a piazzale Lodi a esclusione di due punti di vendita in fase di ristrutturazione.