Lavori ma vuoi studiare fotografia? A Milano i corsi serali che fanno per te

Sei poco soddisfatto del tuo lavoro e vorresti reinventarti con un impiego più creativo? La fotografia è la tua passione ma non sai da dove iniziare il nuovo percorso? Sicuramente la formazione professionale in questo campo - sempre più all'avanguardia - è fondamentale, ma come fare quando la giornata è piena e diventa impossibile conciliare formazione e lavoro?

Spesso lo stesso discorso vale per gli studenti universitari. Se si desidera completare le conoscenze in ambito fotografico, trovare scuole o accademie di fotografia con percorsi serali e orari flessibili può non essere semplice. Sono tante le strutture che propongono brevi corsi introduttivi o workshop durante il weekend ma è difficile trovare delle realtà con proposte strutturate e professionalizzanti.

Milano è fortunatamente la capitale della fotografia in Italia, ospita la gran parte degli studi fotografici professionali, delle agenzie di comunicazione e produzione e la quasi totalità delle agenzie di modelle. Questa caratteristica ha favorito negli anni il sorgere di strutture formative in grado di formare professionisti del settore fotografico e venire incontro ad ogni singola esigenza.

L'istituto che forma i fotografi del domani

Tante le scelte possibili, ma una delle realtà formative più importanti e note è sicuramente l'Istituto Italiano di Fotografia (IIF) che da oltre trent’anni forma fotografi professionisti attivi nei diversi settori del mondo della fotografia. L'istituto si distingue per una didattica estremamente pratica che dà la possibilità agli studenti di sperimentare quotidianamente strumenti, attrezzature professionali e i diversi linguaggi del mondo della fotografia professionale.

Istituto Italiano di Fotografia è una scuola multifunzionale, uno spazio innovativo e sperimentale in cui la fotografia è vissuta sopratutto come un linguaggio espressivo fatto di stile e innovazione, capace di trasferire ai propri studenti la sensibilità e le tecniche necessarie per sviluppare un proprio stile personale in grado di catturare la realtà e veicolarne i significati. La missione di IIF è fornire una preparazione concreta, solida, completa e moderna che permetta di approcciare la fotografia come linguaggio espressivo di stile e innovazione. Obiettivo primario di IIF è, infatti, che gli studenti, oltre ad apprendere tutto il necessario sulle tecniche e sulle attrezzature fotografiche, sviluppino la sensibilità e la visione critica indispensabili per approcciare il mercato della fotografia nella maniera più espressiva e dinamica possibile, fornendo a tutti i livelli una formazione approfondita e all’avanguardia che parte dalle aule, e che consente allo studente di muoversi fin da subito sul set. L’obiettivo è quello di far sviluppare grande dimestichezza con l’attrezzatura fotografica professionale, di incentivare la propensione alla progettualità e di riuscire a far realizzare un portfolio che consenta al fotografo di proporsi con sicurezza al mondo del lavoro.

I corsi serali perfetti per ogni esigenza

Per venire incontro alle esigenze di chi lavora o studia e, di chi, in generale, ha la giornata piena di impegni, IIF ha la soluzione perfetta: l'istituto propone i Corsi Serali Annuali Full e Full Advanced, una vantaggiosa alternativa serale rispetto al Corso Professionale Biennale di Fotografia. Il percorso del primo anno è accessibile senza competenze pregresse mentre, per chi ha già esperienza, è possibile richiedere l’accesso diretto al secondo anno superando un test di ammissione.

Il percorso, oltre alla componente di tecnica, comunicazione visiva, post-produzione e gestione dello studio e dell’attrezzatura, affronta vari linguaggi fotografici: paesaggio, ritratto, reportage e fotografia di eventi, ma anche nudo artistico e moda oltre allo still life e alla food photography. Inoltre, il percorso è arricchito da incontri con figure del mondo professionale: fotografi affermati, agenzie di comunicazione e make up artist, e permette di approfondire tematiche come il marketing per fotografi, il copyright e la gestione del lavoro freelance.

La didattica prevede anche la partecipazione degli studenti a mostre, pubblicazioni, festival fotografici ed eventi di partner oltre alla realizzazione di progetti fotografici commerciali per clienti di diversi settori, offrendo agli studenti l’opportunità di incontro concreto con le realtà lavorative. Alle lezioni e alle uscite didattiche si uniscono le esercitazioni in studio con assistente, durante le quali è possibile esercitarsi liberamente.

Il Corso Serale Annuale di Fotografia Full è studiato per chi richiede una buona preparazione teorico/pratica di tecnica e di linguaggio fotografico digitale e desidera avviare un corso completo di fotografia digitale. Per partecipare non sono richieste competenze pregresse poiché il corso parte dalle basi. Al termine del corso Full è possibile accedere alla seconda annualità serale Full Advanced per completare la propria preparazione.

Dettagli e iscrizioni

Nel dettaglio, i percorsi prevedono due lezioni serali a settimana, corredate da esercitazioni libere e uscite durante il weekend; gli studenti possono beneficiare inoltre di noleggio attrezzatura gratuito.

Insomma, cosa aspetti? Vuoi scoprire di più sull'offerta formativa di Istituto Italiano di Fotografia? Fissa un colloquio di orientamento in sede oppure online o partecipa ad un open day organizzato da IIF. Il primo è previsto il prossimo sabato, 27 maggio 2023. L'appuntamento è in sede, IIF presenterà il percorso formativo, sarà possibile visitare la struttura e assistere ad alcuni set fotografici dimostrativi. La prenotazione è obbligatoria. In alternativa, per maggiori informazioni, è possibile contattare i numeri di telefono 02 58105598/7623/7139, oppure scrivere all'indirizzo mail info@iifmilano.com.