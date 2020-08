Corsi sul vino a Milano: quale scegliere?

Esistono diversi percorsi per entrare a contatto con il mondo enologico, dai corsi di degustazione per amatori, ai corsi per sommelier, fino ai corsi altamente professionali WSET. Qual è il corso migliore per le tue esigenze? Ecco un piccolo orientamento per trovare la tua strada del vino.

Per entrare nel mondo dei corsi sul vino non avendo esperienza è consigliabile una formazione entry level, i cosiddetti corsi di avvicinamento al vino. Corsi teorici e pratici che introducono ad argomenti indispensabili: dalla storia del vino al processo di vinificazione. I corsi di avvicinamento inoltre preparano in maniera basilare all’approccio della degustazione e della tecnica degustativa: esame visivo, esame olfattivo ed esame gusto-olfattivo.

Se invece l’obiettivo è quello di intraprendere un percorso più complesso e professionalizzante allora è preferibile scegliere un corso per Sommelier o un prestigioso corso WSET. Nel mondo i migliori istituti per studiare il vino sono Wine and Spirit Education Trust (WSET), International Sommelier Guild (ISG), Court of Masters Sommeliers (CMS) e la punta di diamante: The Institute of Masters of Wine (IMW). E in Italia? L’accademia Degustibuss è l’unica ad offrire sia corsi per Sommelier con grande respiro internazionale, che i corsi WSET fino al terzo livello (il titolo più alto ottenibile in Italia, il quarto va fatto a Londra).

I corsi per Sommelier a Milano hanno un approccio full time (il sabato, dalla mattina alla sera) con docenti che mantengono standard elevati attraverso un percorso di formazione continua. La proposta didattica di Degustibuss a Milano mira a rafforzare l’approccio critico al calice, si degustano vini da ogni regione del mondo e si impara come riconoscerli.

Cosa aspettarti dai differenti livelli di corsi

Nel primo livello si studiano i Vitigni Internazionali e si analizza come i fattori di Terroir influiscono sulle differenze nel calice. Alla fine del primo livello il corsista non solo è in grado di degustare, ma è anche in grado di riconoscere vitigno e origine geografica di un vino.

si studiano i Vitigni Internazionali e si analizza come i fattori di Terroir influiscono sulle differenze nel calice. Alla fine del primo livello il corsista non solo è in grado di degustare, ma è anche in grado di riconoscere vitigno e origine geografica di un vino. Nel secondo livello gli argomenti sono L’Europa, e come i fattori in vigna e cantina influiscono sulla qualità e lo stile di un vino. Partendo dal calice, quindi, il corsista sarà in grado di risalire ai fattori che lo hanno determinato, valutandone la qualità da un punto di vista oggettivo.

gli argomenti sono L’Europa, e come i fattori in vigna e cantina influiscono sulla qualità e lo stile di un vino. Partendo dal calice, quindi, il corsista sarà in grado di risalire ai fattori che lo hanno determinato, valutandone la qualità da un punto di vista oggettivo. Nel terzo livello si affrontano le restanti regioni del mondo e si fanno interessanti Lecture su Climate Change, concetti molto tecnici che riguardano turnover e profittabilità aziendale, posizionamento economico di un vino e giusto valore monetario. Oltre che un’ampia sessione sugli abbinamenti con il cibo.

Il corsista che diventa Sommelier superando l’ultimo esame è in grado di affrontare una discussione su un vino a livello tecnico. In effetti, il programma didattico di Degustibuss è distintivo e unico, allontanandosi di molto da quello offerto dalle altre associazioni. Pensiero critico e argomentazione sono la base del corso di sommelier a Milano proposto da Degustibuss, lo studente deve dimostrare di avere una conoscenza molto profonda, ma anche molto orizzontale del vino, con esempi attuali e reali da regioni di tutto il mondo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quali sono gli sbocchi professionali?

Un Sommelier Degustibuss può ambire a ruoli di Head Sommelier in ristoranti stellati o Hotel di lusso, avere un ruolo nel Marketing o nel Commerciale di un'azienda vinicola, diventare Educator, Gestire una rete di agenti; queste sono solo alcune delle varie professioni nel mondo enologico.