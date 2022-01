A Milano servono 12 stipendi annui per comprare una casa: è il dato più alto d'Italia

Per comprare una casa a Milano servono più di dodici anni di stipendio. Lo rivela l'ufficio studi di Tecnocasa su dati relativi alle compravendite immobiliari nel 2021, sottolineando che i dati non sono molto diversi da quelli dell'anno precedente. Milano, nella ricerca, emerge come la città più cara d'Italia e quindi quella in cui servono più annualità di stipendio per acquistare casa.

Sono per l'esattezza 12,3 le annualità necessarie, mentre la media delle città italiane più grandi è di 6,7 annualità. Roma si posiziona al secondo posto con 9,2 annualità, Firenze al terzo con 8,6 annualità, Bologna al quarto con 7,7 annualità e Napoli al quinto con 7,5 annualità. Seguono Verona, Bari e Torino. Chiudono la classifica Palermo e Genova, entrambe con 3,5 annualità.

Il confronto tra i dati del 2021 e quelli del 2011, dieci anni prima, vede Milano sostanzialmente allo stesso livello (nel 2011 erano necessarie 12,4 annualità di stipendio), ma la media delle città era più alta (8,4 annualità) e così più alti i livelli delle altre città. Ad esempio, a Roma servivano 13,3 annualità e a Palermo, che chiudeva la classifica, 5,1 annualità.

Come è stata calcolata la classifica

L’analisi si basa sui dati relativi al prezzo al metro quadro di un immobile medio usato, rilevati a gennaio 2021, e sulle retribuzioni contrattuali annue di cassa per dipendente (al netto dei dirigenti) a tempo pieno per attività economica e contratto, al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali, ricavate dalla banca dati Istat. Si è inoltre ipotizzato che il reddito fosse destinato interamente all’acquisto di un’abitazione di 85 metri quadrati.