I cortei novax a Milano hanno sono costati 10 milioni di fatturato

I cortei dei novax in centro a Milano hanno mandato in fumo "almeno 10 milioni di euro di fatturato". Sono i dati resi noti dall'assessore allo sviluppo economico e politiche del lavoro Alessia Cappello nel pomeriggio di martedì 2 novembre. Cifre "che fanno rabbia se si pensa a quanto è stato difficile, per molti negozi, superare la crisi dovuta alla pandemia e resistere in attesa che la situazione si normalizzasse".

"Sono e resterò in costante contatto con i vertici cittadini di Confcommercio. Siamo a poche settimane dal Natale, un momento unico e irripetibile per i consumi - ha concluso l'assessore -. Non è pensabile privare il commercio di questa importante occasione di ripresa".

La dichiarazione fa eco a quella di qualche ora prima del sindaco che, parlando con i giornalisti a margine dell'iscrizione di milanesi illustri al Famedio del cimitero monumentale, aveva condiviso l'appello lanciato da Confcommercio.

Sulla stessa linea di Sala anche il governatore lombardo Attilio Fontana: "Condivido l'appello perché, se sicuramente è giusto il diritto ad esprimere il proprio parere, credo non si possa penalizzare la vita e le attività economiche di un comparto che in questo periodo ha sofferto in modo particolare", ha spiegato a margine di un appuntamento al Pirellone.

Parlando di eventuali 'contromanifestazioni' Fontana ha ripreso la linea del sindich "credo che le contrapposizioni non facciano mai bene", ha risposto. Per il governatore "anche una contromanifestazione contribuirebbe a impedire e rallentare le attività commerciali" quindi "credo non valga la pena in questo momento creare ulteriori tensioni", ha concluso.