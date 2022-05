Cpc Inox: sede più sostenibile grazie al supporto di Enel X

CPC Inox, leader nella produzione di nastri, barre, lamiere e tubi in acciaio inossidabile su scala nazionale ed internazionale, ha affidato a Enel X il progetto del Piano triennale di Decarbonizzazione della sede di Basiano. L’azienda è la prima in provincia di Milano ad affidare alla Società del Gruppo Enel un’analisi della circolarità corporate e dell’emissione di gas climalteranti. L’obiettivo è, non solo quello di ridurre i costi ed essere più competitivi dal punto di vista economico, ma anche quello d’iniziare un percorso verso la sostenibilità e allinearsi, così, al trend Net Zero.

Enel X, dopo aver misurato le emissioni di CPC Inox attraverso il GHG Protocoll, ha proposto alcune soluzioni per diminuire i consumi dell’Azienda e guidarla verso un futuro più green. La più significativa è la realizzazione di un impianto fotovoltaico da oltre 600 kW per l’impianto di Basiano che avvierà la fase realizzativa nei prossimi mesi. Con 735.000 kWh prodotti ed un autoconsumo quasi dell’80% permetterà di ridurre di oltre il 40% i consumi energetici dello stabilimento, garantendo una riduzione di emissioni in atmosfera di 335 tonnellate di co2 all’anno. Il progetto verrà presto replicato per il sito di Gessate, il secondo stabilimento produttivo in Italia di CPC Inox, in cui è in fase di studio la realizzazione di un impianto fotovoltaico di circa 700kW. “Enel X si è proposto come un partner completo, che offre supporto dalla consulenza iniziale, alla definizione di percorsi e di strategie verso l’obiettivo Net Zero – ha spiegato Augusto Raggi, Responsabile Enel X Italia. CPC Inox è un cliente evoluto che ha recepito l’importanza degli aspetti legati alla sostenibilità e che vuole differenziarsi dai competitors, riducendo sempre di più le proprie emissioni e incrementando la circular economy”.

“Oggi più che mai diventa fondamentale selezionare con precisione i partner giusti per intraprendere percorsi a salvaguardia dell’ambiente che possano rivelarsi realmente efficaci. Siamo sicuri che in questo senso Enel X porterà un grande valore aggiunto alle iniziative che intendiamo portare avanti come CPC Inox. Negli anni ci siamo sempre contraddistinti sul mercato come azienda solida, trasparente e innovativa. Con questo progetto confermiamo la nostra vision, restituendo al mercato dati concreti e intervenendo su aree di miglioramento misurabili. Siamo certi che l’impegno verso l’ambiente sia un tema imprescindibile oggi nei piani aziendali di piccole, medie e grandi imprese” ha commentato Stefano Cardinali, CEO di CPC Inox.