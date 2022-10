La crisi delle imprese lombarde: su i costi, giù gli ordini

Assolombarda è preoccupata per il calo degli ordini che le imprese del territorio registrano dall'estate, e per di più pagando l'energia elettrica quattro volte tanto rispetto al 2019, e il gas dieci volte tanto rispetto a due anni fa (dati del 18 ottobre 2022). Il centro studi dell'associazione degli imprenditori ha elaborato gli ultimi dati sulla situazione delle imprese e Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, li commenta senza celare timori sul futuro.

"Le prospettive per l'economia lombarda - dichiara - appaiono in progressivo peggioramento", in uno scenario europeo e mondale più indebolito del previsto. E, visto che la Lombardia è il traino dell'economia italiana, le forti pressioni sui costi rischiano di colpire ulteriormente la produzione non solo lombarda. "A settembre - si legge nel booklet dei dati del centro studi - scende ancora la fiducia, si ridimensionano pesantemente gli ordini e si riducono le aspettative di imprese e consumatori per l’ultima parte del 2022".

Ai minimi (da fine 2020) le attese di domanda e produzione, mentre il 30 per cento delle imprese manifatturiere segnala criticità relative a prezzi e costi sulle esportazioni. L'indice di fiducia dei consumatori è invece stabile rispetto ai mesi estivi, ma il dato è storicamente basso. Tuttavia peggiorano le opinioni sulla situazione economica attuale e futura. Ad incidere sulle opinioni dei consumatori sono soprattutto le tensioni geopolitiche, l'aumento dell'inflazione, le quotazioni molto alte del gas (che, però, nel frattempo sono crollate). Continuano a salire i costi legati a mais, olio di soia e frumento, così come del nichel e del cobalto, ma anche del molibdeno, una materia prima strategica nella transizione energetica.