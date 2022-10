Il piano mondiale di tagli di Electrolux che preoccupa anche nel Milanese

Preoccupazione tra i sindacati dei metalmeccanici per l'annuncio di Electrolux su un piano di riduzione dei costi in tutto il mondo. La multinazionale degli elettrodomestici ha reso noto l'obiettivo di un taglio occupazionale di 4mila persone su 52mila, soprattutto in Nord America. Ma Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil sono preoccupate per le possibili ricadute in Italia.

Electrolux ha uno stabilimento anche a Solaro, nel Milanese. L'8 novembre a Milano si terrà un incontro, già calendarizzato, che avrebbe avuto all'ordine del giorno l'investimento proprio sullo stabilimento di Solaro, ma che diventerà un momento di discussione più generale: "Vogliamo sapere a questo punto che intenzioni ha Electrolux in Italia. E' evidente che, se mettiamo in relazione l'annuncio con l'andamento del mercato in Europa e i dati di calo dei volumi che provengono dai singoli stabilimenti, non possiamo che essere molto preoccupati", si legge in una nota dei sindacati.

Fiom, Fim e Uilm chiedono anche poltiche industriali di settore al nuovo governo guidato da Giorgia Meloni, appena insediatosi. "La crisi dell’elettrodomestico bianco, che già si era affacciata negli ultimi mesi per cause collegate sostanzialmente alla riduzione della domanda, ora è conclamata, almeno a leggere la relazione di bilancio per il terzo trimestre di Electrolux", continuano i sindacati.