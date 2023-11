Obiettivo eccellenza: rispetto, ascolto e adattamento ai cicli della Natura

L’area che si estende dalle estremità delle colline Valdobbiadene, più precisamente dal punto più elevato dell’area del Cartizze, a quasi 400 metri di altitudine, vi sono tutti gli elementi naturali che hanno reso questa zona particolarmente adatta per la coltivazione di un tipo speciale di uva, la cultivar Glera che in questi luoghi, di tradizione e rispetto della natura, viene vendemmiata interamente a mano.

Ed è proprio in queste terre, dove l’unione tra natura e cultura è così forte, che nascono le Cuvées frutto di una tradizione lunga ben 25 anni.

Armonia, equilibrio ed eleganza: le parole chiave della piacevolezza

Ogni anno Col Vetoraz segue il percorso segnato dalla natura, nel pieno rispetto della perfezione con cui essa fa nascere ogni acino del prestigioso spumante.



La filosofia aziendale si basa su un metodo di produzione che segue i criteri del rispetto e, con esso, della più alta qualità. A questo si unisce un importante aspetto quantitativo: la scelta di avere grandi volumi di vinificazione, per poter operare un’accurata selezione delle uve migliori dai pendii della fascia pedemontana, dove la vendemmia viene eseguita rigorosamente a mano e, a causa dell’estrema pendenza del terreno, definita eroica.



In questo equilibrio armonico Col Vetoraz non dimentica l’impegno sostenibile applicando un protocollo di difesa integrata con l’obiettivo di ridurre al minimo l’impatto ambientale.



L’azienda trevigiana produce esclusivamente Valdobbiadene DOCG e Cartizze DOCG, uniche espressioni delle proprie radici.



La chiave della piacevolezza di questi spumanti si trova in quel mix di armonia, equilibrio ed eleganza raggiungibili soltanto con un atto di profondo rispetto verso la terra che li ha generati.



Grande rispetto per la tradizione, amore profondo per il territorio e l'estrema cura dei vigneti hanno consentito, negli anni, a Col Vetoraz di ottenere vini spumanti di indubbia eccellenza.

Da 25 anni di esperienza nascono le Cuvées

Due esempi dell’alto livello qualitativo garantito da tutte le referenze sono le due Cuvées, ossia il Valdobbiadene DOCG Cuvée 5 Extra Brut e il Valdobbiadene DOCG Cuvée 13 Extra Dry, frutto di ben 25 anni di esperienza, ottenute rispettivamente dalla selezione di 5 e 13 vigne scelte su un totale di 102 tra le colline pedemontane del Conegliano Valdobbiadene DOCG.



Queste uve possiedono specifiche peculiarità, sono state vinificate separatamente e, solo successivamente, unite per ottenere un insieme di profondo spessore da cui vengono create, appunto, le Cuvées.

Valdobbiadene DOCG Cuvée 5 e Cuvée 13: carattere e trasversalità

Il Valdobbiadene DOCG Cuvée 5 Extra Brut, ottenuto da uve Glera 100%, nonostante il suo basso residuo zuccherino, solo 5 g/l, riesce ugualmente a conservare espressioni rotonde rispettando a pieno i tratti distintivi delle produzioni di Col Vetoraz: l'equilibrio, l'armonia e l'eleganza, ma al contempo dimostrando un carattere di grande trasversalità.



Per un perfetto abbinamento questo Cuvée accompagna bene conchiglie, crostacei o pesci pregiati, è ideale anche con antipasti, come spuma di burrata e caviale, oppure con crostacei crudi, si abbina perfettamente sia alle note salate del primo sia alle sfumature dolci del secondo.



Il Valdobbiadene DOCG Cuvée 13 Extra Dry, ottenuto da uve Glera 100%, pur avendo presenza di residuo zuccherino, 13 g/l, riesce al contempo a mantenere linee asciutte.



Abbinamento ottimo per l’aperitivo con piatti di pesce o verdure. Performante nei primi piatti come i cappelletti in brodo o il risotto con il branzino. Piatti della tradizione dal gusto gentile, che ben si abbinano alla delicatezza leggermente morbida e nel contempo asciutta di questo vino.