C'è la data per l'apertura del nuovo Ortomercato

C'è una data per l'apertura del nuovo padiglione ortofrutticolo dentro l'Ortomercato di Milano: il 22 aprile 2024 aprirà i battenti la nuova struttura, estesa per 47mila metri quadrati coperti e 15mila metri quadrati di superficie pertinenziale, con 160 baie per il carico e scarico della merce e 102 punti vendita, in cui opereranno 46 aziende specializzate.

Il nuovo padiglione, realizzato con un sistema di logistica centralizzato e digitalizzato, avrà un impianto di produzione energetica da fonti rinnovabili con una potenza di 11,3 MWt e standard di sicurezza (operativa e alimentare) all'avanguardia. Le due piattaforme logistiche, a pieno regime, impiegheranno 400 addetti e rivoluzioneranno i processi di movimentazione e stoccaggio della merce all'interno del mercato, sostituendo i vecchi edifici realizzati nel 1965 e l'attuale e obsoleta attività logistica.

"Ci stiamo avvicinando sempre più a operare in un moderno comprensorio alimentare in grado di affermarsi e competere a livello europeo: un traguardo sempre più vicino e che solo pochi anni fa era considerato da molti impossibile da raggiungere", commenta il presidente di Sogemi, Cesare Ferrero: "Con i nuovi edifici daremo vita a una infrastruttura che, per dimensione, capacità operativa e impatto ambientale, punta a essere un riferimento per il settore. A completamento del piano avremo oltre centomila metri quadrati dedicati ai prodotti ortofrutticoli che si andranno ad aggiungere ai mercati dedicati ai prodotti ittici, alle carni ai prodotti lattiero-caseari e al mercato dei fiori".

L'obiettivo del Piano Foody, entro il 2025, è ora il completamento del secondo padiglione ortofrutticolo, la ristrutturazione di Palazzo Affari e la realizzazione di vari edifici: la sede direzionale, il centro cotture e il magazzino centrale di Milano Ristorazione, e poi una piattaforma logistica ittica. Infine sarà riqualificata l'area adiacente a via Bonfadini. L'investimento complessivo è di 600 milioni di euro, di cui la metà fondi pubblici.