Data center sull'area agricola a Corsico, il sindaco: "Non abbiamo ancora deciso"

Il sindaco di Corsico Stefano Ventura mette le mani avanti sul progetto di un mega data center che dovrebbe sorgere accanto alla Tangenziale Ovest milanese, e adiacente al Parco Sud, in un'area oggi agricola, contestatissimo da Legambiente. E, in una nota, afferma che "nulla è stato deciso" e "questa è una fase preliminare, esclusivamente di valutazione della proposta, sia in termini di sviluppo della città sia per quanto riguarda l'impatto ambientale e le compensazioni economiche".

Compensazioni che, rivela il sindaco, varrebbero 10 milioni di euro, "da impegnare", precisa lui, "in lavori e interventi pubblici per migliorare la città". Per Ventura, "il no o il sì a prescindere non è una posizione corretta in generale, e non ha alcun senso dichiarare guerra a infrastrutture strategiche come i data center che, con lo sviluppo delle nuove economie sociali, sono innegabilmente necessarie".

Il primo cittadino corsichese promette che il Comune da lui amministrato è "da sempre sensibile alle tematiche ambientali" e definisce il contributo di Legambiente "senz'altro indispensabile", ma preferisce, per il momento, non pronunciarsi e invita a non sottovalutare "le esigenze di un'economia che cresce e si sviluppa, rendendo necessarie le infrastrutture strategiche". Promette, infine, che "ogni decisione verrà condivisa e presa nelle sedi preposte dopo tutte le necessarie valutazioni".

Il data center di Corsico

Tutto è iniziato con la richiesta di cambio di destinazione per l'area agricola in questione, grande 105mila metri quadrati. Legambiente ha usato parole durissime, chiedendo che l'area rimanga agricola e anzi venga annessa al vicino Parco Sud, per proteggerla meglio, sottolineando che Corsico è oggi tra i 15 Comuni più cementificati d'Italia, con una copertura di suolo pari al 65,8% nel 2020. Proprio i data center, insieme alla logistica, sono i maggiori responsabili dell'attuale consumo di suolo nel Nord Italia. Per Legambiente questi data center andrebbero realizzati rifunzionalizzando le aree industriali dismesse, e non consumando suolo agricolo.

Il business

Il business dei data center è 'esploso' durante e dopo la pandemia covid, perché la richiesta di operatività è aumentata in modo esponenziale. E, con l'intelligenza artificiale, servirà ancora più 'spazio fisico' per ricoverare milioni di computer e server. Così, ultimamente, i dintorni di Milano si popolano di progetti ad hoc. Strutture necessarie al funzionamento costante delle reti (e all'aumento esponenziale della domanda), ma con un impatto ambientale talvolta contestato dalle associazioni ambientaliste.

Tra Cornaredo e Settimo Milanese, partendo dagli spazi ex Italtel, si è sviluppato un 'park' ora di 11 ettari, ma in procinto di raddoppiare. Altri 10 ettari sono ospitati nel quartiere milanese di Quinto Romano, in via Caldera, mentre Santo Stefano Ticino è stato individuato come uno dei tre nodi (con Acilia e Pomezia) del Polo strategico nazionale, che ospita dati e servizi critici e strategici delle amministrazioni pubbliche italiane. E a Noviglio è arrivato da poco il via libera del Ministero dell'ambiente per sottrarre alla Valutazione d'impatto ambientale un nuovo data center, in procinto di essere realizzato.