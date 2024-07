Un nuovo data center alle porte di Milano, che riscalderà gratis case e scuole

Un nuovo data center è pronto a sorgere alle porte di Milano, precisamente a Segrate, nel quartiere tra Lavanderie e Redecesio. Prenderà il posto della ex Cise, il centro di studi e ricerche fondato dopo la Seconda guerra mondiale (ed entrato poi in orbita Enel) che, tra l'altro, progettò "Cirene", un reattore nucleare "made in Italy".

Dismessa dal 2003, l'area è da tempo un rifugio per senzatetto. Nel tempo, il Comune di Segrate aveva ricevuto varie offerte per la riqualificazione, soprattutto dal settore logistica, ma aveva preferito aspettare. Poi si è fatta avanti CyrusOne, uno dei più importanti operatori mondiali, non presente per ora in Italia, proponendo la realizzazione di due edifici (uno di 19 e uno di 25 metri d'altezza) per ospitare i "cervelli elettronici", e l'idea è piaciuta per il basso impatto urbanistico. Creerà infatti una sessantina di posti di lavoro (altamente qualificati) senza aumentare il traffico nella zona.

L'area agricola diventa pubblica

Con l'operazione, il Comune di Segrate acquisisce un'area agricola vicino a Milano 2, che Cyrus One ha acquistato da un operatore immobiliare per poi cederla al Comune. La capacità edificatoria di quell'area è stata trasferita, secondo le regole del Pgt, all'ex Cise, dove verrà utilizzata solo in parte. Per l'amministrazione si tratta di un successo, perché quell'area era stata oggetto di una lotta dei residenti nei dintorni per difenderla dagli sviluppi immobiliari.

Non è finita, perché l'operatore installerà a sue spese pannelli fotovoltaici sui tetti delle scuole della zona e, contropartita ancora più importante, cederà gratis al Comune di Segrate il calore prodotto dal data center, che servirà a riscaldare, col teleriscaldamento, le abitazioni e le scuole stesse.