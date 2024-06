Milano sempre più "capitale" dei data center: Data4 annuncia raddoppio investimenti

Il gruppo francese Data4, leader nei data center, ha reso noto di voler raddoppiare i suoi investimenti in Italia: da circa 1 miliardo a 2 miliardi, su un totale di 7 miliardi complessivi per la sua espansione fino al 2030. Ed è stato presentato il masterplan del campus Al-Ready Mil02 di Vittuone (Milano). Crescerà anche il campus di Cornaredo con 4 milioni di euro per riqualificare Villa Castelletto e dove è stato inaugurato il data center Dc09.

Durante l'evento, a cui hanno partecipato anche l'ambasciatore francese in Italia Martin Briens e rappresentanti della Regione Lombardia e dei Comuni di Milano, Cornaredo e Settimo Milanese, si è parlato dell'area di Milano come polo strategico per attrarre capitali esteri e della rilevanza dei data center per la digitalizzazione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale.

Una volta completata l'operazione, tra Vittuone e Cornaredo Data4 sarà presente in Italia con 18 data center distribuiti su 28 ettari di terreno, con una potenza complessiva di circa 300 Megawattora. "I data center di domani saranno infrastrutture ad alta capacità di potenza e calcolo, che fungeranno da veri e propri abilitatori per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale nei Paesi in cui operiamo", ha dichiarato Olivier Micheli, presidente di Data4.