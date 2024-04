Il nuovo data center da 500 milioni di euro alle porte di Milano

Un nuovo maxi campus data center da mezzo miliardo di euro verrà costruito nei prossimi tre anni a Vittuone (hinterland nord-ovest di Milano). Nei giorni scorsi Data4, società specializzata nella costruzione e gestione di datacenter che gestisce già un campus a Cornaredo, ha fatto sapere di aver acquistato un’area da 77mila metri quadri dove svilupperà l’infrastruttura.

Per il momento la società non ha reso noto l’indirizzo preciso in cui verranno costruiti i capannoni che ospiteranno migliaia di server, si è limitata a precisare che verrà realizzato su un’ex area industriale.

Il termine dei lavori di costruzione del primo hub del campus è previsto per l’inizio del 2027. Da solo quest’ultimo avrà una potenza di 15 megawatt e, a seguito del suo completamento, consentirà all’azienda di creare sinergie tra i suoi siti grazie alla connettività diretta tra la struttura di Cornaredo e quella di Vittuone. Una volta completati tutti i building, il sito di Vittuone disporrà di quattro data center, per una potenza totale di 100MW. Al termine dei lavori di costruzione delle infrastrutture, Data4 sarà presente in Italia con 18 Data Center distribuiti su 28 ettari di terreno e una potenza complessiva di circa 300 megawatt.

“Per lo sviluppo delle nostre infrastrutture digitali in Italia, Data4 prevede di investire 1 miliardo di euro tra il 2023 e il 2029, volti all’implementazione di altri Data Center e progetti innovativi che hanno come obiettivo la riduzione dell’impatto ambientale legato alle nostre attività - ha spiegato Davide Suppia, country director dell’azienda -. Grazie a questo investimento strategico, Data4 si conferma tra i leader italiani ed europei dei Data Center. Con l’acquisto dei terreni a Vittuone perseguiamo l’obiettivo di essere sempre più presenti sul territorio italiano, rispondendo alla crescente richiesta di Data Center, trainata dall’accelerazione della digitalizzazione nazionale. In un contesto in cui la domanda di servizi digitali è in costante crescita, investire in infrastrutture come i Data Center diventa strategico per supportare la trasformazione digitale e contribuire attivamente allo sviluppo economico del Paese, nonché di imprese e comunità locali”.