Milano capitale dell'export su Amazon: 85 mln di esportazioni

Vendite all'estero per 85 milioni di euro. È quanto hanno totalizzato nel 2022 1.300 Pmi milanesi che vendono su Amazon. Il dato è emerso nella giornata di lunedì 28 agosto quando il colosso dell'e-commerce ha pubblicato i risultati. La metropoli lombarda è la città in cima alla classifica italiana, seguita da Napoli e Roma che hanno totalizzato rispettivamente 80 e 60 milioni di euro per vendite all'estero.

"Affascinato dalla lampadina di Thomas Edison, ho creato un’azienda di illuminazione tecnica e decorativa i cui portalampada, rosoni e cavi elettrici ricordassero il gusto vintage - spiega Marco Avarello, amministratore delegato di Amarcords, azienda milanese -. Se l’azienda è decollata nel retail attraverso grossisti e distributori in Italia ed Europa, Amazon e l’online ci hanno permesso di sviluppare un secondo business, quello legato ai prodotti ‘fai da te’. Essere su Amazon secondo un’adeguata strategia di vendita ci ha permesso di vedere le nostre entrate triplicarsi. Sullo store abbiamo imparato tanto: ora raggiungiamo con successo Francia, Spagna, Germania e Regno Unito. Per affacciarmi a un pubblico internazionale, ho capito che avere un marchio identitario fosse indispensabile."

A livello nazionale, sono oltre 21mila le realtà che hanno scelto di utilizzare il negozio di Amazon nel 2022. Tra queste, più della metà ha esportato i propri prodotti registrando complessivamente oltre 950 milioni di euro di vendite all’estero, il 20% in più rispetto all’anno precedente. Germania; Francia; Spagna; Stati Uniti e Regno Unito i Paesi in cui le Pmi italiane vendono con più successo attraverso Amazon. Sono queste le principali evidenze del Report 2023 sulle Piccole e Medie Imprese (Pmi) italiane che vendono su Amazon.

A confermare la crescente importanza del canale digitale per il business delle realtà italiane che vendono attraverso Amazon, anche il numero dei prodotti venduti dalle Pmi sullo store online: oltre 125 milioni di prodotti in totale, circa il 20% in più rispetto all’anno precedente, pari a più di 250 prodotti al minuto. Il Report evidenzia, inoltre, che circa 850 Pmi italiane che vendono su Amazon hanno superato 1 milione di euro di vendite e oltre 5.100 hanno superato i 100mila euro di vendite. Casa; Bellezza; Salute e Cura della persona; Sport e Alimentari sono le categorie di prodotto più vendute all’estero dalle Pmi italiane attraverso Amazon.

Le regioni italiane con il più alto valore di export attraverso Amazon

Nel 2022, le oltre 21mila Pmi italiane che vendono attraverso Amazon sono dislocate lungo tutto lo stivale e, analizzando le vendite all’estero delle Pmi nelle singole regioni, la Lombardia si conferma la prima regione per valore dell’export, pari a oltre 175 milioni di euro, seguita dalla Campania, con più di 130 milioni di euro. Il terzo posto lo guadagna la Toscana, che registra nel 2022 oltre 100 milioni di euro. A chiudere la top 5 sono il Lazio, con più di 80 milioni di euro di export, e il Veneto, con circa 75 milioni di euro. Tra le altre regioni con un elevato livello di export figurano Piemonte (€60+ milioni); Emilia-Romagna (€50+ milioni); Puglia (€50 milioni circa); Sicilia (€30+ milioni) e Trentino-Alto Adige (€30+ milioni).

Le regioni italiane con il più alto numero di Pmi che vende attraverso Amazon Il report evidenzia, inoltre, che nel 2022 due regioni italiane hanno superato gli oltre 3mila partner di vendita: sono infatti oltre 3.400 le Pmi della Lombardia presenti sullo store di Amazon e oltre 3mila quelle della Campania. Il Lazio ne conta circa 2.100, la Puglia oltre 1.700 e il Veneto circa 1.600. È significativa la presenza di Pmi anche in Emilia-Romagna, con oltre 1.500 Pmi, in Sicilia, con oltre 1.300, in Toscana e Piemonte, entrambe con circa 1.300 Pmi. Le prime 8 città italiane per valore dell’export, con relativo numero di Pmi locali che vendono su Amazon nel 2022 sono: