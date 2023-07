Avvio in sordina per i saldi: nessuna coda fuori dai negozi di Milano

Un avvio in sordina per i saldi estivi. Durante la prima mattinata di svendite, complice il nubifragio e il giorno infrasettimanale (a differenza del consueto primo sabato di luglio), non si sono registrate code fuori dai negozi del centro di Milano.

Quasi tutte le vetrine reclamizzano sconti già al 50%, ma oltre al normale flusso di clienti si è aggiunto qualche turista. I saldi andranno avanti fino al 3 settembre.

Le stime di Confcommercio

In Lombardia, stando alle stime della Confcommercio regionale, è previsto un giro di affari di 510 milioni di euro, il 15% dei 3,4 miliardi previsti a livello nazionale. La spesa pro capite dovrebbe attestarsi intorno ai 106 euro, rispetto ai 95 di media in Italia. Il dato reale, secondo Confcommercio, andrà però valutato con attenzione già dai primi giorni, soprattutto alla luce dello spostamento della data di avvio. A questo proposito, elementi di criticità sono stati espressi a Milano dalla stessa associazione con un significativo decremento delle vendite segnalato dagli operatori nell'ultimo weekend. Calo che, soltanto in parte, potrà essere recuperato con i saldi nelle prossime settimane.

"Aperture serali ed eventi in programma nelle diverse province lombarde - ha dichiarato il vicepresidente vicario di Confcommercio Lombardia, Carlo Massoletti - possono dare uno slancio in più ai saldi e confermare come la collaborazione tra amministrazioni comunali, tessuto imprenditoriale e associativo possa creare un circolo virtuoso positivo per imprese e cittadini".

I saldi estivi 2023 sono i primi che si svolgono con le nuove regole che hanno aggiornato il Codice di Consumo e che vanno a incidere sugli sconti effettuati dai negozi online: "È necessario - ha spiegato Massoletti - rendere l'innovazione sempre più orizzontale, democratica e accessibile a tutte le imprese, dando loro la possibilità di amplificare l'offerta di prodotti e servizi".