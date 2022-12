Non è un anno facile per i conti di palazzo Marino

È tempo di bilanci per palazzo Marino e quest'anno la situazione sul fronte economico è complicata. Secondo le stime dell'assessore al bilancio Emmanuel Conte palazzo Marino avrebbe un buco da circa 80 milioni di euro e per sanarlo bisognerebbe tagliare alcuni servizi. Più cauto, invece, il sindaco Giuseppe Sala: "Non la vedo come una situazione drammatica ma dovremo fare un bilancio di contenimento", ha detto parlando con i giornalisti a margine di un evento al Museo del Novecento nella mattinata di martedì 20 dicembre.

Il sindaco e la giunta vogliono chiudere il bilancio e approvarlo entro il 29 di dicembre, l'ultimo giovedì dell'anno. Sala ha detto che ci saranno dei tagli ai servizi (per il momento non sono stati comunicati quali saranno oggetto di spending review) ma che verranno riattivati una volta ricevuti i fondi da Roma. "Proporremo dei tagli, dicendo alla città che appena ci arriveranno fondi risistemeremo le cose - ha spiegato Sala -. È un po’ la storia di questi ultimi anni: è come sul trasporto pubblico dove, in particolare, poi durante l’anno in arrivano fondi. È inutile negarlo, il nostro vero problema è relativo a questo".

Sala ha poi puntualizzato che i problemi di bilancio sono attribuibili al trasporto pubblico: "Stiamo guardando con attenzione i dati sull’utilizzo del trasporto pubblico e sicuramente lo smart working e un po’ di timore sulla salute hanno portato a un minore utilizzo. Il costo del tpl non è variabile, è un costo fisso e quando mancano i ricavi ci sono questi problemi".

Nel 2022 su Atm si è abbattuta una "tempesta perfetta": i mezzi non sono ancora tornati a pieno regime come nel 2019 e i costi energetici sono esplosi passando dai circa 50 milioni del 2021 a un preventivo per il 2023 pari a 150-170 mln. Per cercare di far fronte a questa situazione la giunta Sala aumenterà il costo del biglietto singolo di 20 centesimi (da 2 euro a 2,20); non solo: dal 30 gennaio il 3% delle corse verrà tagliato (qui tutti i dettagli).