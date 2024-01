54 discriminazioni sul lavoro in un anno, anche un caso di violenza sessuale

Una richiesta d'aiuto alla settimana in media, nel 2023, per la consigliera di parità della Città metropolitana di Milano, Barbara Peres, a cui si rivolgono donne (soprattutto) e uomini che chiedono informazioni, tutela e a volte assistenza per discriminazioni e violazione delle pari opportunità sul lavoro. Sono 50 le lavoratrici e 4 i lavoratori che, nel 2023, hanno contattato l'ufficio di Peres e della sua supplente, l'avvocata Silvia Belloni. L'iter è stato avviato in 51 casi su 54, con 12 archiviazioni, 2 rinvii ad altri uffici, 16 informazioni, 12 pareri.

Sono stati 12, invece, i casi presi in carico dall'ufficio. Per 9 di questi si è arrivati a una conclusione positiva (2 con archiviazione, 4 con mediazione della consigliera di parità, 3 attraverso una conciliazione stragiudiziale). I due casi presi in esame e poi archiviati riguardano altrettante lavoratrici, discriminate in quanto madri, che hanno poi preferito dimettersi entro il compimento del primo anno di vita del figlio per beneficiare della Naspi. Infine, per tre casi presi in carico l'iter non si è ancora concluso.

I dati sono stati diffusi dalla Città metropolitana di Milano, a bilancio dell'attività nel 2023. Per ciascuno dei 54 casi sono stati sufficienti, in media, due incontri, ma le mediazioni tra le parti (lavoratrice e datore di lavoro) hanno richiesto fino a 7 convocazioni prima di arrivare a una conciliazione positiva che evitasse il ricorso al tribunale.

Anche un caso di violenza sessuale

11 casi presi in carico (su 12) riguardavano una situazione di discriminazione individuale, mentre l'ultimo caso riguardava una violenza sessuale. Quest'ultimo si è chiuso con una conciliazione in sede protetta, controfirmata da Peres, perché la vittima non se l'è sentita di proseguire la sua battaglia. Per quanto riguarda invece gli altri casi, quelli di discriminazione individuale, 5 riguardavano lavoratrici con problemi di orario di lavoro, altri 5 la tutela dei diritti di maternità o paternità. Un caso infine questioni di organizzazione discriminatoria.

Tra i casi di diritti di maternità o paternità, anche quello di un padre manager licenziato in tronco alla vigilia della nascita del figlio, in vista del quale aveva comunicato di voler usufruire del congedo parentale di 6 mesi. L'istruttoria ha smentito il "giustificato motivo oggettivo" del licenziamento e si è arrivati a un accordo economico tra le parti.

"Davvero un grande lavoro, quello affrontato in questo primo anno di attività dal mio ufficio - afferma la consigliera di parità, Barbara Peres -. Un impegno al servizio di tutto il territorio, di lavoratori e lavoratrici che possono trovare attenzione alle loro problematiche e ascolto. L’obiettivo è arrivare sempre a una mediazione, per cercare di risolvere le controversie e creare un contesto lavorativo non discriminatorio e inclusivo".