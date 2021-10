Ha chiuso definitivamente il Disney Store in centro a Milano

Serranda abbassata, questa volta per sempre. Ha perso un po' di magia il centro di Milano ora orfano del suo Disney Store: il negozio, infatti, ha chiuso definitivamente nel pomeriggio di venerdì 22 ottobre. Una fine annunciata (la chiusura era stata comunicata a maggio) ma non per questo meno dolorosa.

"Sono sicura che Walt Disney non avrebbe mai permesso una cosa del genere", ha detto Paola, responsabile dello store nel cuore di Milano davanti a diversi clienti e colleghi poco prima della chiusura definitiva. "Fino alla fine abbiamo sperato che questo giorno non arrivasse mai, invece eccoci qui a salutare per sempre questo store che da 20 anni è stata la nostra seconda casa - ha continuato -. Grazie a tutti voi che oggi siete stati qui con noi". La responsabile dello Store ha poi citato una frase di Walt Disney: "Puoi immaginare creare, progettare, costruire il luogo più meraviglioso del mondo ma occorreranno sempre le persone per trasformare il sogno in realtà".

Quello in centro a Milano non è il solo Disney Store che ha chiuso i battenti: il colosso nato dalla matita di Walt Disney ha deciso di chiudere tutti i negozi italiani e concentrarsi sulle vendite online. La maggior parte dei dipendenti, comunque, ha mantenuto il proprio posto di lavoro: nei giorni scorsi, infatti, è stato trovato un accordo (siglato al Ministero) per ricollocare almeno il 70% dell'organico. I lavoratori del marchio statunitense a partire dal 1° novembre passeranno a D-Retail, società del gruppo Percassi; gruppo italiano che opera nel Retail commerciale, anche in formula franchising, presente nel Paese con 125 negozi.