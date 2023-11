A Nord di Milano un nuovo distretto giovane, intelligente e sostenibile

Nasce a Milano un distretto giovane, non solo per gli studenti che popoleranno il Campus, ma anche per tutte le persone che ci abiteranno e che hanno già scelto e sceglieranno di abitarci perché stanchi della vita caotica e stressante della city.

NOM, il distretto giovane di Milano

A est, NoLo sta per North of Loreto, SouPra sta per South of Prada, mentre NaPa esprime tutto il fermento del Naviglio Pavese. Tra questi centri fuori dal centro, l’ultimo aggiunto in ordine di tempo è NOM - North of Milano, un nuovo distretto e progetto residenziale di rigenerazione urbana che sta nascendo in via Lessona a Nord di Milano, tra Affori, il Politecnico della Bovisa, Villa Sheibler e il MIND, il nuovo polo tecnologico di Milano.

Il distretto è logisticamente strategico perché servito da bus di linea come la 40, la stazione e la linea M3 di Milano Affori a pochi minuti, oltre al passante ferroviario di Milano a pochi metri, che in 15 minuti vi portano ovunque vogliate a Milano. Qui sarà possibile trovare appartamenti, negozi, un grande parco con tutti i servizi e la sede di una nuova residenza per studenti sotto il marchio CX (CX Milano - NoM) con 928 camere, per un totale di 1.100 posti letto, di cui 30 dedicate allo short stay.

Una scelta intelligente

NoM è ideale per tutte quelle persone che vogliono riprendere in mano la propria vita, che hanno imparato dal Covid e cercano un abitare di qualità che concili il lavoro, la famiglia e il benessere. Persone che lavorano ma che vogliono anche godersi i propri affetti, tornare a casa e rilassarsi; che vedono in Milano la propria città dove fare carriera e vedono NOM come il loro rifugio nella tranquillità, un luogo dove defaticarsi e depurarsi dallo stress godendosi il proprio tempo. Un luogo perfetto anche per quelle persone che hanno deciso di dedicarsi a se stesse e ai propri cari, che non vivono di solo business ma anche di salute psicofisica facendo sport, running, yoga; andando in bicicletta, passeggiando con il cane, giocando con i figli, divertendosi con gli amici e concedendosi il giusto tempo per le proprie relazioni con la persona amata.

Un'esperienza immersiva per scelte consapevoli

NOM - North of Milano è un nuovo modo di intendere e concepire l'area urbana con progetti residenziali che possono essere personalizzati nel taglio, dai bilocali a partire da 210.000 euro, trilocali a partire da 306.000 euro e quadrilocali a partire da 394.500 euro, tutti con terrazza o giardino, valori decisamente competitivi per la città.

Presso il Centro Commerciale Metropoli, a Milano in via Amoretti 1, lo store NOM propone un racconto immersivo che investe tutti i sensi, lasciando scoprire il distretto attraverso un percorso fatto di immagini, materiali e ricostruzioni, sia reali che virtuali.