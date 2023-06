Da Fininvest il primo "dono" di Berlusconi: agli eredi 100 milioni di dividendi

Dalla galassia Fininvest arriva il primo pezzo del lascito di Silvio Berlusconi agli eredi: l'assemblea del gruppo al centro dell'impero del Cavaliere - morto nei giorni scorsi a 86 anni - ha approvato il bilancio 2022 della società, staccando un assegno da 100 milioni di euro agli azionisti, per la maggior parte le holding della famiglia Berlusconi. Chi beneficerà di questo tesoretto? Per saperlo con certezza bisognerà attendere l'apertura del testamento, ma la quota dell'ex presidente del Consiglio dovrebbe essere spartita in parti uguali tra i cinque figli Marina, Pier Silvio, Barbara, Luigi ed Eleonora.

Rispetto al 2021, il dividendo dalla Fininvest Spa è stato meno generoso, 150 milioni un anno fa. I ricavi sono stati pari a 3,8 miliardi di euro, mentre l’utile netto ha superato i 200 milioni di euro. L'indebitamento ha superato quota 1 miliardo, rispetto ai 962,1 milioni del 31 dicembre 2021. L'assemblea si è aperta con un ricordo di Silvio Berlusconi, e ha confermato l'attuale composizione del consiglio di amministrazione, con presidente Marina Berlusconi e amministratore delegato Danilo Pellegrino. Nel board ci sono gli altri figli del Cavaliere Barbara, Luigi e Pier Silvio - manca Eleonora -, e poi Adriano Galliani, Ernesto Mauri e Salvatore Sciascia.

Adesso, resta da sciogliere il nodo del testamento. Secondo quanto emerso nei giorni scorsi, l'apertura delle ultime volontà del Cavaliere era stata rinviata a dopo l'assemblea Fininvest.