Doctaprint: qualità, rapidità e convenienza per correre verso il futuro

Mai come oggi abbiamo avuto bisogno del supporto della tecnologia nella nostra vita e tanti sono stati gli studi condotti sulla imminente rivoluzione digitale, i cui attori principali sono stati fino ad ora Millennials e la Generazione Z. Oggi invece, tutti partecipano a questa fase di cambiamento; se fino a poco tempo fa la digitalizzazione era considerata una componente aggiuntiva per offrire un vantaggio sul mercato, ora invece è diventata la base necessaria per la maggior parte delle attività commerciali e la loro sopravvivenza.

Dunque, digitalizzazione non è più solo un termine di tendenza; le nuove realtà e le fasi degli ultimi mesi hanno accelerato tale processo, che nella realtà attuale si è trasformato in un vero e proprio metodo che vede l’adattarsi ed il fornire al cliente una consulenza rapida e veloce a 360°, ma soprattutto online: la pandemia da Coronavirus ha premuto sul pedale dell’acceleratore per la trasformazione digitale in moltissimi settori, stravolgendo anche i canoni e gli schemi dell’economia in generale. Ecco perché ci troviamo in uno stato di piena mobilitazione e la maggior parte di noi e delle aziende sul mercato, devono affrontare la sfida di adattarsi immediatamente ad operare completamente in modo diverso, da remoto e velocemente.

Ma digitale non sempre significa complicato, anzi sono in continuo divenire soluzioni flessibili e sicure per garantire alle aziende e agli utenti in generale, il proseguimento delle attività nel modo più semplice e naturale possibile, nonostante il distanziamento sociale che oggi impone di mettere il cliente in primo piano, operando per trovare soluzioni al suo problema sia in termini operativi, sia in termini di offerta di prodotto.

E' proprio questo il mood che muove la DoctaPrint che da 40 anni è leader nel settore della stampa digitale e offset (piana e rotativa) per aziende, tra cui agenzie grafiche e di comunicazione, tipografie, ma anche privati e liberi professionisti. DoctaPrint è l’azienda che può fare al caso di moltissimi clienti che vogliono farsi trovare pronti dal mercato e soprattutto accelerare i tempi di ripresa. Nel corso degli anni si è specializzata in particolare nella stampa online di prodotti come flyer, volantini, pieghevoli e dépliant, riviste, libri, cataloghi, brochure, cartoline, e altri prodotti destinati ad aziende e privati, tutti servizi per cui sia nelle piccole che grandi città occorreva rivolgersi al tipografo di fiducia con tempi di produzione medio/lunghi.

Oggi invece, questa azienda offre soluzioni grafiche e di stampa in tempi rapidissimi: fornire un’esperienza di acquisto semplice, intuitiva e immediata, disponibile online 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, è la sua mission, fornendo ai clienti la possibilità di ordinare le stampe che preferiscono comodamente da casa, nel momento per loro più comodo.



Un’esperienza di oltre 40 anni in grado di soddisfare al meglio le molteplici esigenze e i più diversi bisogni, anche grazie a personale altamente specializzato e all’uso di macchinari innovativi che fanno si che l’azienda sia una di quelle all’avanguardia nel campo della stampa online on demand, non solo digitale e di piccolo formato, ma anche offset piana e rotativa. È proprio così che questa azienda lavora da decenni: seguendo attentamente ogni fase della lavorazione del prodotto, curandone i minimi particolari e affidando ai migliori corrieri la consegna del risultato finale.

Qualità e standard elevati di servizio, tecnologie di stampa super avanzate, un’assistenza continua, tempi di consegna rapidissimi ed a prezzi davvero economici e competitivi, sono i punti di forza di questa realtà del web; dunque, ciò che realmente si desidera con zero errori e un’ottima resa finale. Non c’è dettaglio che sia lasciato al caso: flyer, volantini, dépliant, pieghevoli e tutto il materiale che serve per promuovere la attività oppure per decorare una parete, come nel caso di manifesti e calendari.

Il sito è in continuo aggiornamento con promozioni dedicate e offerte su tantissime e svariate tipologie di prodotto, inoltre richiedere un preventivo o avviare un processo di stampa è chiaro, semplice e alla portata di tutti; c’è persino un blog dedicato da cui poter prendere spunti ed idee di pubblicità e marketing, consigli pratici e le informazioni sugli strumenti del mestiere per promuovere al meglio la propria azienda ed essere vincenti e competitivi. Dalla scrivania del nostro ufficio o dal divano di casa, tutto a portata di click!

Dunque, il mondo e le aziende non si fermano, ma mutano semplicemente le loro attività diventando trasversali sul piano online e DoctaPrint tiene per mano le aziende e le porta nel nuovo mercato con una marcia in più, veloce, facile ed economica.

Consulenza gratuita dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00 tel: 0354236002

assistenza@doctaprint.it