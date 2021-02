Crisi, a Milano sono triplicate le donazioni di cibo alla Caritas

Sono triplicate (rispetto al 2019) le eccedenze alimentari donate alla Caritas Ambrosiana dagli operatori dell’Ortomercato di Milano. Tutto cibo che — a causa della chiusura dei locali e poi alla rimodulazione degli orari — sarebbe finito nella spazzatura: smaltito come rifiuto e invece, spiega l'ultimo report elaborato dall’area Povertà alimentare di Caritas Ambrosiana, è stato immesso "nel circuito della solidarietà grazie alla collaborazione con le aziende e al sistema di recupero, che proprio negli ultimi mesi è stato implementato da Caritas Ambrosiana. Una parte delle verdure salvata dallo spreco è stata tagliata, congelata e ridistribuita alle persone in difficoltà attraverso i 10 empori della solidarietà presenti nel territorio della Diocesi, dove si può fare la spesa gratuitamente, pagando con una tessera a punti. Un’altra parte è stata cucinata e servita agli ospiti del Refettorio Ambrosiano, la mensa solidale di piazza Greco, che ogni sera offre la cena a 90 senza tetto".

Nel report si evince che non è solo aumentata l'offerta di cibo ma sono più che raddoppiate le richieste (+121%) rispetto al periodo pre-covid. La maggior parte del cibo donato in questi ultimi mesi è frutto di eccedenze alimentari prodotti che non vengono venduti e per varie ragioni non possono essere rimessi in commercio; meno significativo, invece, l'aumento delle donazioni di alimenti da parte di cittadini e aziende produttrici (circa +10%).

"L’incremento delle eccedenze è un sintomo della crisi economica — ha dichiarato Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana —. Ma, proprio, il rafforzamento della filiera attraverso la quale raccogliamo e trasformiamo il cibo che sarebbe stato buttato, ha consentito di evitare che fossero gettati generi alimentari proprio mentre c’era gente che non ne aveva abbastanza. Un vecchio paradosso che in tempi di crisi sociale come quella che stiamo vivendo è ancora più stridente. La nostra intenzione è quella di implementare proprio il sistema di recupero delle eccedenze per una duplice ragione. Rendere il sistema di aiuti sempre più economicamente sostenibile. E contribuire a ridurre lo scandalo dello spreco, come lo chiama papa Francesco".

Per far fonte alle domande crescente di generi alimentari, oltre a potenziare il sistema di recupero delle eccedenze e di raccolta di donazioni, Caritas Ambrosiana intende rafforzare la rete di distribuzione, puntando in particolare proprio sugli Empori della Solidarietà, un sistema di distribuzione di aiuti che salvaguarda la dignità della persona. Entro l’anno sono in programma 5 inaugurazioni: a Settimo Milanese, Pioltello, Lecco, Ponte Lambro e Baranzate, che porteranno così a 15 il numero totale di questi centri.