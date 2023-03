È incinta e in prova: immediatamente assunta dal datore di lavoro

Una storia istruttiva, quella che viene da Padova e Milano, con una giovane futura mamma protagonista. Istruttiva anche se dovrebbe essere normalità. Stiamo parlando di quello che è avvenuto a una donna di 32 anni che, da circa due mesi, aveva iniziato un periodo di prova nella sede milanese di uno studio di consulenza del lavoro che ha la sede centrale a Padova.

Quando la 32enne è rimasta incinta, l'ha detto al suo datore di lavoro, il quale le ha immediatamente proposto un contratto a tempo indeterminato. "Ero pronta al peggio", ha raccontato la donna, ma il founder dello studio, Alessandro Necchio, anziché porre problemi come, ancora oggi, troppo spesso fanno i datori di lavoro, ha deciso di anticipare la fine del periodo di prova e offrire alla 32enne, Simona C., un contratto a tempo indeterminato.

Lo studio ha appena ristrutturato la sua sede milanese realizzando una 'nursey' interna. Con il bambino o la bambina di Simona C., saranno quattro a usufruirne. "La parità di genere - si legge in una nota dello studio Necchio - non è solo un obiettivo possibile, ma una vera e propria opportunità per il successo delle aziende e della società. Ogni piccola scelta può fare la differenza per un futuro più equo e inclusivo".