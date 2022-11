Le donne imprenditrici di Milano sono in aumento

Sempre più imprese a conduzione femminile. A registrarne l'aumento, la Camera di commercio di Milano, Monza e Brianza Lodi, che nel capoluogo lombardo evidenzia il +0,2% in un anno e +5% in quattro anni.

Nel complesso, sono 71.250 le imprese femminili a Milano, Monza e Brianza, Lodi al terzo trimestre 2022 e rappresentano il 18,3% del totale delle imprese di questi territori. Trainano la crescita nell'ultimo anno le attività professionali scientifiche e tecniche, del 5,9%, che oggi contano 6.661 imprese nei tre territori.

A Milano e area metropolitana in totale ci sono 56.161 imprese condotte da donne, il +0,2% in un anno e +5% in quattro anni. Sono 12.288 a Monza e Brianza, +0,4% in un anno e +6,2% in quattro anni. E 2.801 a Lodi, stabili in quattro anni. Primo settore è quello dei servizi, col 61,7% di tutte le imprese femminili dei tre territori, seguito dal commercio con il 24,3%. Le imprese femminili danno lavoro a 183.464 addetti nei tre territori, di cui 146.278 a Milano, 30.280 a Monza Brianza e 6.906 a Lodi.

Martedì 29 novembre, il Comitato imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi ha eletto una nuova Presidente: Chiara Benedetta Cormanni (in foto), consigliera della stessa Camera di commercio che entra alla guida fino ad ora tenuta da Marzia Maiorano.