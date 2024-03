Chi sono le donne più ricche di Milano (e del mondo)

L’Italia è il quarto paese al mondo per numero di donne miliardarie. Nel nostro paese ce ne sono ben 19, come rivelato dai dati raccolti da Forbes e pubblicati sull’International Women’s Day. E tra queste non potevano mancare alcune illustri milanesi.

Miuccia Prada

La miliardaria più miliardaria di Milano è Miuccia Prada, con un patrimonio da 5,1 miliardi di euro. Considerata da molti un mostro sacro della moda, Miuccia è capo con il marito dell’omonima maison fondata nel 1919 dal nonno Mario.

Nicoletta Zampillo

Dal cognome meno noto è la seconda di questa classifica, che detiene un patrimonio da 3,6 miliardi di euro. Si tratta di Nicoletta Zampillo, 66 anni e vedova di Leonardo Del Vecchio. Deve la sua ricchezza al patrimonio ereditato dal defunto marito fondatore di Luxottica. La donna aveva ottenuto il 25% di Delfin, la holding a cui fa capo il colosso mondiale di occhiali.

Marina Caprotti

Non poteva mancare Esselunga. Con 2,8 miliardi di euro di patrimonio Marina Caprotti di aggiudica il terzo posto tra le miliardarie milanesi. Alla morte del padre Bernardo Caprotti, Marina aveva ereditato con la madre il 70% della holding che controlla Esselunga. Il suo ruolo attuale? Presidente esecutiva della società.

Alessandra Garavoglia

Alessandra Garavoglia dirige il consiglio di amministrazione del Gruppo Campari e ha un patrimonio da 2,8 miliardi di euro che le ha permesso di aggiudicarsi un posto nella classifica delle donne più ricche al mondo (e a Milano).

Marina Berlusconi

Ultimo posto per un’altra Marina, anche lei “figlia d’arte”. La primogenita di Silvio Berlusconi è tra le miliardarie milanesi per il suo patrimonio da 1,7 miliardi di euro. Marina Berlusconi è presidente di Fininvest e di Mondadori.