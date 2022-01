Quali sono i quartieri di Milano dove le case rendono di più?

La casa, "il mattone", rappresenta da sempre una delle prospettive d'investimento considerata tra le più sicure: ma, se l'obiettivo è quello di affittare l'immobile, non tutti i quartieri rendono allo stesso modo. A Milano, per esempio, ci sono importanti differenze da zona a zona. Diversamente da quanto molti credono, i rendimenti più elevati, poiché sono calcolati come rapporto tra i canoni di locazione percepiti nell'anno e il valore stesso dell'immobile, si registrano perlopiù nelle zone periferiche dove i prezzi per l'acquisto sono minori.

Uno studio del Gruppo Tecnocasa affronta questione. Se Verona è la città italiana per la percentuale del rendimento annuo lordo (6,1%), Milano, secondo lo studio, è la nona. All'ombra della Madonnina si registra un rendimento annuo lordo del 4,1% anche se i potenziali guadagni cambiano a seconda la zona: ci sono zone dove si arriva anche al 7,3%. Gli investitori, ovviamente, preferiscono le aree con la presenza di poli universitari, uffici, servizi e quelle sottoposte a interventi di riqualificazione.

Dove comprare casa per investire a Milano?

A Milano i rendimenti più elevati si segnalano nei quartieri di Vialba Amoretti e di Forze Armate rispettivamente con 7,3% e 6,4%. A seguire Sempione-piazza Firenze con un rendimento annuo lordo del 6%. Naturalmente i rendimenti più bassi si segnalano nelle zone centrali. L'analisi delle compravendite realizzate dalle agenzie del Gruppo Tecnocasa evidenzia che a Milano gli investitori si rivolgono a quartieri come Porta Venezia, San Siro, Bocconi, viale Padova e Maciachini, aree che, in questo momento, sono interessanti non solo come rendimenti ma anche e soprattutto per i futuri lavori.

"Nelle grandi città un bilocale di 65 mq rende mediamente intorno al 5,0% annuo lordo. La città in cui il rendimento è più elevato si conferma Verona (6,1%) seguita da Genova (6,0%). L’interesse degli investitori per il mattone - afferma Fabiana Megliola, responsabile Ufficio studi Tecnocasa - è sempre elevato nonostante nella prima parte del 2021, rispetto allo stesso periodo del 2020, si registri un lieve calo degli acquisti per investimento (dal 16,8% al 16,3%)".

Nella prima parte del 2021 si conferma la preferenza degli investitori per il bilocale (39,9%) a seguire il trilocale (31%). Il bilocale, infatti, è la tipologia più richiesta per investimento dal momento che è quello più ricercato in affitto. Ma dopo il lockdown, alla luce della necessità di avere spazi più ampi, anche il gradimento del trilocale sta aumentando, diventando sempre più richiesto in affitto e valutato dagli investitori.

Le case a Milano continuano ad aumentare di valore

A Milano si stipulano prevalentemente contratti a canone libero (71,7%) e, in questa prima parte dell’anno, i lavoratori trasfertisti che rappresentavano la parte più importante di chi prendeva in affitto un immobile hanno ceduto il passo a chi affitta per scelta o necessità. In genere, chi investe nel settore immobiliare non guarda solo ai rendimenti da locazione, ma anche alla rivalutazione del capitale e in questo Milano è il posto migliore per sperare di "moltiplicare" i propri risparmi. Dal 1998 al primo semestre 2021, analizzando le grandi città italiane, risulta una rivalutazione del 38,2%. Quella che si è rivalutata maggiormente è stata Milano con 107,7%, seguita da Firenze con il 66,0% e Napoli con 64,3%.