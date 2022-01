Perché è utile aprire un e-commerce. I consigli di Register.it

In effetti molte aziende hanno capito come sia importante rivolgersi alla vendita online dei loro prodotti, perché un negozio online può rispondere a determinate caratteristiche per aumentare i clienti, incrementare il fatturato e quindi il proprio business di riferimento. Sempre più provano la possibilità di almeno affiancare ad un negozio offline, un negozio fisico, anche un negozio online. Questo perché ci sono ormai tante ragioni che stanno alla base della crescita costante degli acquisti online.

Perché aumentano gli acquisti online?

Di recente avere un sito di e-commerce potrebbe rappresentare un’opportunità da non sottovalutare. Infatti sono cambiate soprattutto le abitudini dei consumatori, i quali non a caso si rivolgono sempre di più ad internet per rispondere alle loro esigenze.

Molti consumatori hanno compreso la comodità di acquistare online, perché da un lato possono avere l’occasione di risparmiare tempo e dall’altro possono trovare delle promozioni interessanti per risparmiare anche a livello economico, offerte che spesso non sono disponibili nei negozi fisici.

C’è molta più consapevolezza diffusa di quanto sia importante fare acquisti su internet, anche perché le innovative tecnologie di sicurezza allontanano anche i pericoli per quanto riguarda transazioni e pagamenti non sicuri.

Insomma i consumatori sono più fiduciosi nel rivolgersi alla rete per l’acquisto di prodotti e servizi e gli imprenditori sanno benissimo come aprire un negozio online possa portare a dei vantaggi essenziali. Ma quali sono questi vantaggi degli e-commerce? Cerchiamo di esaminarli in maniera dettagliata.

Le soluzioni offerte da Register.it

Una web agency come Register.it offre varie soluzioni per quanto riguarda la progettazione e la messa a punto di un sito di e-commrce.

È possibile scegliere Simply Shop, il CMS semplice e completo che consente a tutti di realizzare un negozio online e di iniziare a vendere sul web in modo semplice e veloce. Simply Shop è disponibile in tre diversi piani che si differenziano per il numero di prodotti e la tipologia delle funzionalità incluse.

Register.it viene incontro anche alle esigenze di chi desidera affidare la realizzazione del proprio negozio online a dei professionisti del web. Il team di esperti di Register.it è sempre pronto ad ascoltare le necessità dei clienti e a proporre delle soluzioni su misura. Non si tratta soltanto della possibilità di creare un e-commerce, ma anche di portare avanti tutte quelle attività legate al digital marketing, perché un e-commerce possa rappresentare davvero la chiave di volta per l’incremento del business.

I vantaggi collegati ad un e-commerce

Aprire un negozio online comporta per le aziende numerosi vantaggi. Innanzitutto, si tratta di un negozio che rimane aperto 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. Quindi questo può ampliare ancora di più le possibilità che gli utenti acquistino, a differenza di quanto comportano le attività fisiche che hanno orari limitati.

L’e-commerce non ha barriere territoriali e linguistiche, perché si può vendere in ogni parte del mondo, semplicemente attuando una traduzione in più lingue dello store.

Un negozio online consente anche di fare un marketing mirato per quanto riguarda il tracciamento delle abitudini dei clienti. Così, avendo un e-commerce, ci si può rivolgere ad un determinato mercato, tenendo sempre presente un target di utenti che si può differenziare per esempio per abitudini negli acquisti, per servizi richiesti, per età e per abitudini in quanto consumatori.

Si riescono a definire strategie più mirate e a far risaltare anche quei punti di forza che possono fare la differenza.

Gestire un e-commerce non è così difficile, anche perché sono a nostra disposizione tanti strumenti dedicati dal punto di vista tecnico. Alcuni di questi si prestano bene anche ad essere collegati con un software gestionale, in modo da tenere traccia complessivamente dell’inventario, del magazzino, degli ordini e delle fatturazioni.

Ma c’è un valore aggiunto su cui vogliamo soffermarci in particolare per quanto riguarda i vantaggi che può comportare l’avere un negozio online. Si tratta del fatto che il commercio elettronico può creare veramente un senso di indipendenza. Abbiamo la possibilità di lavorare in contesti molto diversi, semplicemente servendoci di una connessione ad internet.