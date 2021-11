Easyjet potenzia la sua presenza a Malpensa: arrivano nuovi aerei

Easyjet potenzia la sua presenza a Malpensa. La compagnia aera low-cost ha annunciato che incrementerà il numero degli aeromobili che fanno base nello scalo tra Milano e Varese; nei prossimi mesi gli aerei passeranno dagli attuali 21 a 24. Non solo, il rafforzamento della flotta riguarderà anche le altre basi italiane della compagnia svizzera: il numero di vettori basati nello Stivale, infatti, toccherà quota 33 (attualmente sono 27).

I nuovi aerei, secondo quanto comunicato dall'azienda, serviranno supportare l'aumento di capacità previsto per la stagione estiva 2022. "La flotta aggiuntiva - ha precisato l'azienda in una nota - servirà a rafforzare l’offerta di easyJet da e per i 18 aeroporti italiani in cui opera, oltre ad aumentare la capacità nei prossimi mesi sulle oltre 250 destinazioni tra internazionali e domestiche che sono attualmente servite".

"Durante la pandemia easyJet ha mantenuto un approccio rigoroso e prudente che ci sta ora consentendo di riprendere a investire con forza - ha commentato Johan Lundgren, Ceo Easyjet -. Sono quindi particolarmente lieto di confermare la nostra espansione in tutte e tre le basi italiane in vista della ripresa della domanda prevista per la prossima estate".

"Rafforziamo la nostra presenza in Lombardia, continuando a essere la prima compagnia a Milano Malpensa ma cresciamo anche su Linate e Milano Bergamo con nuove rotte e un’offerta differenziata per i nostri clienti - ha commentato Lorenzo Lagorio, Country Manager easyJet Italia -. Al contempo, intendiamo anche continuare a essere la compagnia di riferimento per Napoli e la Campania e riaffermare la nostra presenza a Venezia".