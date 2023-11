Mai così tanta gente a Milano: Easyjet tocca i 7 mln di passeggeri. Ma le tariffe aumenteranno

Otto milioni e mezzo di passeggeri per 72 rotte. Di questi, 7,2 milioni sono passati da Malpensa. Rispetto al 2022, il balzo è del 18%. Sono i numeri che Easyjet ha portato in dote al sistema aeroportuale lombardo, lo scorso anno: Orio al Serio, Mxp e Linate. E non è tutto. A ottobre, hanno visitato Milano quasi 800mila persone. Si tratta del dato più alto di sempre (+6% dal 2019) in questo mese autunnale, con un netto incremento rispetto al pre-pandemia.

Tariffe in aumento nel 2024

I dati sono emersi dalla presentazione dei risultati finanziari della compagnia low-cost inglese, martedì pomeriggio. Per Easyjet il 2023 è stato un anno in ripresa: utile da 455 milione di sterline, ricavi a 8,1 miliardi e il 19% di passeggeri in più sull'anno passato, 82,8 milioni. "Proseguiamo una strategia di consolidamento e sviluppo - sottolinea Lorenzo Lagorio -: le nostre stime vedono per il 2024 una domanda comunque sostenuta, che non verrà particolarmente influenzata dalle crisi geopolitiche". Il che, tradotto, farebbe pensare ad aumenti insistenti delle tariffe. "Ma l'Italia è un mercato molto competitivo con tanta concorrenza, e ha comunque tra i biglietti più bassi d'Europa",

Milano è il perno della crescita del Belpaese. A Malpensa, con un investimento di 50 milioni di euro da parte di Sea (Società esercizi aeroportuali, ente che gestisce gli scali meneghini), è stato riqualificato il terminal 2, base di Easyjet, per gestire un maggior flusso di viaggiatori. E c'è il centro d'addestramento europeo, dove ogni anno passano 6mila nuovi assunti di Easyjet per i training. "Abbiamo recuperato tutto quanto perso col covid - spiega Armando Brunini, ad di Sea - e vorremmo connettere sempre di più Milano con il mondo. Con 170 rotte, siamo tra i primi aeroporti al mondo per passaggi senza avere compagnie di bandiera". Il vettore britannico pesa 1/4 del volume di Malpensa: nel 2023 sono state lanciate come nuove destinazioni La Coruña (Spagna), Birminghan (Uk), Parigi Beauvais, Lourdes (Francia) e Madeira (Portogallo).

Poi c'è Linate. L'interesse di Easyjet è alto con l'arrivo della metropolitana.