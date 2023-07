L'economia di Milano continua a crescere

L'economia milanese, brianzola e lodigiana corre. Secondo i dati della Camera di Commercio, illustrati nel rapporto annuale 'Milano produttiva', in queste province l'economia è cresciuta del 4,7% nel 2022, con una crescita maggiore per Milano (+5%). La spinta maggiore viene dalle costruzioni (+9,1%) e dei servizi (+5,4%), che hanno contribuito a generare un surplus di 11 miliardi di euro rispetto alla situazione pre-pandemica. E aumentano anche le imprese: è positivo di oltre 9mila unità il saldo tra quelle neo iscritte e quelle cessate.

“L’economia dei nostri territori è in buona salute nonostante le tensioni dovute all’aumento dell’inflazione, al rialzo dei tassi e alla guerra in Ucraina", ha dichiarato Carlo Sangalli, presidente della Camera di Commercio: "Nel 2022 c’è stata una crescita del 4,7 per cento, in rallentamento rispetto al 6,6 per cento dell'anno precedente, ma tutti i settori hanno registrato performance positive. Quest’anno è segnato da maggiore incertezza e da un raffreddamento più evidente dell’economia, anche se il numero delle nostre imprese continua a crescere".

Cresce la capacità attrattiva

E in crescita è anche il mercato del lavoro. Nelle tre province gli occupati sono 2 milioni, ovvero il 45% di tutti gli occupati. In cerca d'occupazione, invece, 108 mila persone, il 18,2% in meno rispetto al 2021. Infine, a Milano è cresciuto, negli ultimi 5 anni, il numero di giovani laureati provenienti da altri Paesi, superando la quota di quanto hanno percorso il tragitto inverso: il saldo finale è di 1.600 laureati stranieri in più rispetto a quelli italiani espatriati.

"I nostri territori - ha commentato Elena Vasco, segretaria generale della Camera di Commercio - si confermano uno snodo centrale per il commercio con tutto il mondo. Milano, in particolare, è una vera e propria calamita per le aziende estere che vogliono scommettere sull’Italia, ma anche per i giovani talenti internazionali, che, una volta arrivati in città, decidono di avviare qui il loro progetto innovativo".