Cosa sta succedendo all'economia della Lombardia e di Milano

L’economia lombarda non rispetta le attese, un rallentamento sul 2023, ma che potrebbe protrarre anche sul 2024 dove si prevede il Più a +0,6%. La crescita per quest’anno dovrebbe fermarsi al +0,9% contro il +3,2% registrato lo scorso anno. A rivelarlo il Booklet del centro studi di Assolombarda. “I numeri indicano un rallentamento dell’economia italiana e dei nostri territori, all’interno di un contesto internazionale fragile e incerto. Influiscono svariati fattori: i conflitti in corso, la debolezza di alcune economie, la recessione tedesca, la volatilità dei prezzi, le difficoltà di accesso al credito”, spiega Alessandro Spada, presidente di Assolombarda.

Analizzando i dati, emerge che i servizi e l’agricoltura sono settori che continuano a crescere, facendo da propulsore per quei segmenti meno performanti come l’industria (-1,9%) e le costruzioni (-0,7%). A dare indicazioni anche il sondaggio sul sentiment delle imprese per il 2024, secondo cui il 40% del campione si attende una situazione economica lombarda uguale a quella del 2023. Il 34%, invece, si aspetta un peggioramento, e condizioni migliori le attende solo un quinto dei rispondenti. Cala, di conseguenza, anche la fiducia: nel settore manifatturiero lombardo a ottobre sono diminuiti bruscamente gli ordini e, quindi, i livelli di produzione.

Lato occupazionale buone notizie: entro la fine 2023 in Lombardia ci si attende un aumento dell’1,1%, un trend che si prevede proseguire anche per il prossimo anno. Sempre secondo il sondaggio, il 45% delle imprese ha aumentato il numero di dipendenti, mentre il 38% l’ha mantenuto invariato.