Si chiama EDISONRisolve ed è la prima piattaforma che aggrega tutti i servizi per la casa: dalla lavanderia alla riparazione di elettrodomestici e impianti, dalla pulizia di casa alle soluzioni salva spazio fino alla consulenza per la ristrutturazione. L’innovativa offerta di Edison Energia mette a disposizione del cliente una suite di servizi on demand, attivabili in modo semplice e veloce, grazie ad una Centrale Operativa raggiungibile tutti i giorni 24 ore su 24, festivi inclusi. Il servizio è ora disponibile nella città di Milano e verrà presto lanciato anche in altre città. Un’offerta di servizi ad alto valore aggiunto che vengono gestiti da un unico interlocutore di fiducia rispondendo alle esigenze di un consumatore sempre più evoluto, quale è emerso dall’analisi BVA Doxa, realizzata in collaborazione con l’Osservatorio Internet of Things del Politecnico di Milano.

L’analisi ha evidenziato che un italiano su due delega la pulizia di casa, il 44% il servizio di lavanderia e il 37% la stiratura: tutti servizi che il 42% della popolazione è pronto ad acquistare su una piattaforma unica di un operatore di fiducia. «La cura e la vicinanza ai clienti sono gli elementi distintivi di Edison e i valori che ci hanno sempre guidato. Oggi ci presentiamo con un’offerta ricca e articolata, ampiamente personalizzabile, che mette concretamente al centro il benessere delle persone e la loro casa. Con EDISONRisolve forniamo un servizio a domicilio, tempestivo e affidabile, fornendo risposte alle contemporanee esigenze abitative, dove il tempo da dedicare alla casa è sempre meno tra lavoro, famiglia e impegni sociali», dichiara Massimo Quaglini, amministratore delegato di Edison Energia.

L’offerta e i servizi. EDISONRisolve promette al cliente di ridurre il tempo destinato alla gestione di casa e degli imprevisti domestici. Al costo di 1,99 euro al mese (il primo anno l’abbonamento è scontato del 100%), il cliente può richiedere attraverso la Centrale Operativa dedicata (raggiungibile 7 giorni su 7 e 24 ore su 24), l’erogazione di uno o più dei servizi offerti a tariffe chiare e definite. Il Servizio di Pulizia Domestica e Cura dell’Abitazione mette a disposizione un network di operatori presso qualsiasi domicilio indicato dal cliente e per il numero di ore prenotate. Il Servizio Lavanderia offre il ritiro e riconsegna dei capi di abbigliamento, da lavare e stirare o solo stirare, presso casa, ufficio o qualsiasi altro indirizzo comodo per il cliente. Il Servizio Assistenza Elettrodomestici e il Servizio Elettricista, Termoidraulico e Idraulico prevedono l’intervento di un tecnico specializzato presso un indirizzo a scelta per la diagnostica e riparazione di qualunque elettrodomestico e per l’adeguamento dell’impianto elettrico, gas, idraulico. I Servizi Armadio Virtuale e Box Virtuale consentono il ritiro e l’adeguata conservazione dei capi di abbigliamento e accessori o oggetti, prontamente riconsegnati al momento del bisogno. Il Servizio Ristrutturazione fornisce al cliente sopralluogo e preventivo di un architetto per eventuali ristrutturazioni edilizie. EDISONRisolve è disponibile nella città di Milano e presto raggiungerà altre città italiane.

EDISONRisolve è pensato per un consumatore che ha poco tempo da dedicare alle faccende domestiche e ha l’abitudine a delegare attività come la pulizia o la lavanderia a persone esterne alla famiglia. L’analisi Doxa-Polimi prende in esame un campione rappresentativo della popolazione, residente in centri con più di 10.000 abitanti, composto in modo uniforme da uomini e donne. E certifica che il 50% del campione – almeno una volta a settimana - affida a terzi le pulizie della casa, il 44% il lavaggio dei vestiti e il 37% la stiratura. Per queste attività risulta diffuso anche il servizio di prenotazione online, infatti il 40% delle persone dichiarano di averlo utilizzato almeno una volta. Tra questi, il più richiesto è il servizio di lavanderia con ritiro e consegna a domicilio (21%), seguono poi i servizi di pulizia (14%) e di stireria (12%). Mentre, secondo la ricerca, è del 76% il bacino potenziale di persone propense all’acquisto online di questo genere di servizi (di cui il 41% propensi ad attivarli nei prossimi mesi). Stessa dinamica sul fronte della manutenzione e riparazione di impianti-elettrodomestici o per i servizi di ristrutturazione, per cui si registra una tendenza sempre più marcata a cercare le risposte sul web: il 37% degli italiani ha già effettuato almeno una prenotazione online per acquistare uno di questi servizi, dove il più richiesto è la riparazione degli elettrodomestici (17%), seguita dalla manutenzione degli impianti (12%), manutenzione dell’impianto idraulico ed elettrico (11%) e dalla ristrutturazione casa (6%).

EDISONRisolve è la prima piattaforma on demand di un operatore energetico che aggrega in modo semplice e chiaro tutti i servizi per la casa, a tutela dei propri clienti, e che può vantare un network qualificato e professionale di aziende di settore. Grazie a questa nuova iniziativa Edison dà seguito al suo impegno di vicinanza ai propri clienti e di proposizione di soluzioni innovative per la casa: dalle bollette trasparenti ai servizi assicurativi, fino alle soluzioni di autoproduzione e accumulo di energia e adesso i servizi per la gestione della casa.