La Bicocca e l'app per l'educazione finanziaria ai ragazzi delle superiori

Soltanto un italiano su due conosce il significato di tasso d'interesse. Può sembrare strano, ma è coerente col fatto che l'Italia risulta penultima su 26 Paesi presi in esame dall'Ocse per competenze finanziarie. Un 'rimedio' arriva ora dall'Università di Milano Bicocca, attraverso il Finanz Road Tour, con cui agli studenti delle scuole superiori vengono offerti strumenti per acquisire competenze finanziarie.

Tutto è partito tre anni fa con un'idea di tre amici e compagni di classe consapevoli di non sapere molto di finanza e di non essere gli unici. In questi anni il team si è allargato ad altri cinque giovanissimi (età media: 22 anni) e soprattutto ha preso corpo l'idea, che si concretizzerà in un'applicazione gratuita e in un programma di studi personalizzato. La stessa app farà da tutor allo studente.

L'iniziativa si chiama Finanz Road Tour. La Bicocca partecipa attraverso il programma di crowfunding che promuove lo sviluppo di progetti innovativi e idee imprenditoriali. Giovedì 4 maggio parte, appunto, la raccolta fondi per avviare il progetto. "Per costruire un futuro economicamente sano, è fondamentale promuovere l'educazione finanziaria sin dalla scuola", commenta Lorenzo Perrotta, uno dei tre che ebbe l'idea iniziale e oggi è team leader del progetto: "I giovani devono acquisire le basi della finanza per imparare a gestire i propri soldi in modo consapevole. Per questo, Finanz si impegna a fornire gli strumenti e le risorse necessarie per sostenere questo importante processo educativo".

"Finanz Road Tour - spiega Salvatore Torrisi, prorettore della Bicocca alla valorizzazione della ricerca - è un progetto imprenditoriale che parte da un problema reale e si rivolge a un target, i giovani in etàm scolastica, non facile da raggiungere con metodi didattici tradizionali. L'approccio e lo strumento (un tutor digitale) adottati fanno ben sperare in termini di potenziale di mercato e di impatto sociale".