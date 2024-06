"Sul lavoro punto a donne over 40": stilista condannata per discriminazione

La società della stilista Elisabetta Franchi è stata condannata a risarcire, con 5mila euro, l'Associazione nazionale per la lotta alle discriminazioni, che l'aveva citata in giudizio dopo le affermazioni, risalenti al 4 maggio 2022, sul fatto che, per le posizioni importanti all'interno dell'azienda, l'imprenditrice puntasse a uomini di qualunque età oppure a donne sopra i 40 anni, poiché a quell'età le donne "se dovevano sposarsi, si sono già sposate. Se dovevano far figli, li hanno già fatti. Se dovevano separarsi hanno fatto anche quello, e quindi diciamo che le prendo che hanno fatto tutti i quattro giri di boa, sono lì belle tranquille con me, al mio fianco, e lavorano h 24".

La giudice Francesca La Russa (sezione lavoro del Tribunale di Busto Arsizio) ha convenuto sul carattere discriminatorio di tali affermazioni condannando la società Betty Blue Spa. Entro 60 giorni saranno depositate le motivazioni. Secondo quanto si apprende, la società è stata anche condannata al pagamento di 3.500 euro all'associazione per le spese legali, alla pubblicazione del dispositivo della sentenza su un quotidiano nazionale e a promuovere un "consapevole abbandono dei pregiudizi di età, genere, carichi e impegni familiari nelle fasi di selezione del personale per le posizioni di vertice", adottando entro sei mesi un piano di formazione aziendale sulle pratiche discriminatorie per tutti i suoi dipendenti.