Milano, esami del sangue e check-up sempre più accessibili: apre un nuovo punto prelievi in via De Amicis

Dal 22 gennaio 2024 i cittadini, milanesi e non, avranno a disposizione un nuovo e comodo punto prelievi per le analisi cliniche di laboratorio. In questa nuova struttura facente parte di un noto ed eccellente gruppo sanitario già presente con diverse sedi a Milano, in tutta la Lombardia e in Italia, sarà possibile eseguire tantissimi tipi di esami e prestazioni sempre con la massima efficienza.

Cerba HealthCare Italia: punto di riferimento per le analisi cliniche di laboratorio

Cerba HealthCare Italia è uno dei più importanti gruppi italiani della diagnostica ambulatoriale e analisi di laboratorio e ha inaugurato una nuova sede in via Edmondo De Amicis 29, a pochi minuti dalla M2 Sant’Ambrogio e ancora più vicino alla stazione M4 De Amicis in apertura prossimamente. Insomma, un punto conosciuto e frequentato del capoluogo meneghino.

Presso questa struttura sarà possibile effettuare prelievi ematici e tamponi biologici per oltre 1.200 tipologie di test di routine e specialistici avanzati. Il nuovo centro prelievi sarà operativo dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 10.00 tramite accesso diretto; il paziente potrà poi visualizzare il referto tramite portale web o ritirarlo presso la sede stessa dalle ore 10.30 alle 11.30 e il sabato fino alle 12.00. L’ambiente è stato organizzato in modo da permettere l’accesso a ciascun paziente, anche a coloro che hanno disabilità visive, garantendo l’inclusività. Il punto prevede un percorso appositamente progettato per le persone non vedenti e ipovedenti, grazie all’applicazione di segnaletica tattile come le mappe e la pavimentazione apposita che accompagna il paziente all’interno del centro Cerba.

Un servizio efficiente a tutela della salute

«Per tutelare la salute delle persone e promuovere l’adozione di stili di vita orientati alla prevenzione e al benessere è importante offrire servizi sanitari di prossimità, capillari, raggiungibili e accessibili: questo è uno dei punti cardine dell’impegno di Cerba HealthCare Italia» commenta Laura Daturi, Regional Executive Officer Lombardia del gruppo. Il nuovo centro di via De Amicis offre non solo la possibilità di sottoporsi a prelievi e tamponi biologici per test diversi, ma anche di accedere alla gamma dei “Lab Check-up”. «Si tratta - spiega Ilaria Sasso, Area Manager Lombardia di Cerba HealthCare Italia - di pacchetti di esami completi e personalizzati che coprono sia le esigenze di base (salute uomo e donna under e over 40, cardiovascolare, tiroide…), sia quelle più specifiche: il Genium Next test prenatale, Bio Balance per l’analisi del microbioma, Stress Detector, Allergy Detector per 300 allergeni, uno screening autocomponibile per le Malattie Sessualmente Trasmissibili e i test? per le intolleranze alimentari (Celiachia Duo Test e test 108 alimenti). Tutto il necessario per monitorare il proprio stato di salute e benessere, dedicato a pazienti di ogni età».

Nei centri Cerba HealthCare, grande cura è dedicata anche agli aspetti dell’accoglienza, del comfort e della rapidità delle risposte, con tempi di attesa minimi sia per le prenotazioni (facili e veloci grazie al sito www.cerbahealthcare.it), sia per il ritiro referti, anche online.

Le sedi del gruppo

Con l’apertura di questo nuovo centro, il gruppo Cerba HealthCare Italia arriva così a contare 21 sedi a Milano, 18 nei comuni della Città Metropolitana e più 400 in tutta Italia, dove ogni anno vengono eseguiti 25 milioni di esami e vengono offerte prestazioni a 6 milioni di pazienti. Il punto prelievi di via De Amicis si aggiunge alla rete di strutture Cerba capillarmente distribuite. Grazie all’impegno, alla dedizione del personale e alle tecnologie utilizzate, il gruppo può vantare l’offerta di numerose prestazioni sanitare e specialistiche ambulatoriali, diagnostica per immagini, medicina dello sport e altri servizi dedicati al paziente.

Informazioni utili

Il nuovo Centro analisi Cerba HealthCare Lombardia - Milano De Amicis si trova in via Edmondo De Amicis, 29 - 20123 Milano (M2 Sant’Ambrogio). Orari: lunedì-venerdì 7.30-11.30 (orario prelievi 7.30-10, ritiro referti 10.30-11.30); sabato 7.30-12.00 (orario prelievi 7.30-10, ritiro referti 10.30-12).

Contatti: e-mail deamicis@cerbahealthcare.it, info@cerbahealthcare.it; Telefono 02 999100; sito web www.cerbahealthcare.it.