Esselunga è il nuovo sponsor della nazionale di calcio

Esselunga è diventata lo sponsor della nazionale di calcio. La partnership tra l'azienda della famiglia Caprotti e la Figc è stata annunciata a Coverciano nella mattinata di lunedì 20 marzo. La catena italiana della grande distribuzione affiancherà tutte le nazionali: gli azzurri e le azzurre, le squadre giovanili, futsal, beach soccer ed e-sport.

"Siamo veramente felici di poter accompagnare gli Azzurri nelle sfide dei prossimi anni, con tutta la forza delle nostre persone e dei nostri clienti che saranno con noi, partita dopo partita, a fare il tifo per l’Italia - ha spiegato Roberto Selva, chief marketing & customer officer di Esselunga-. Lo sport è passione, impegno, dedizione, valori che ogni giorno ispirano la nostra azienda. Esselunga è orgogliosamente italiana e con questa partnership conferma la vocazione per l’eccellenza, così come le Nazionali di calcio rappresentano lo sport italiano per eccellenza".

L'azienda fondata da Bernardo Caprotti accompagnerà i calciatori che il prossimo 23 marzo a Napoli inizieranno la loro strada nelle qualificazioni all'europeo di Germania del 2024; percorso che proseguirà con l’incontro a Malta per poi giocare a giugno nella fase finale di Nations League. "La sua identità italiana e l’attenzione nella selezione dei prodotti di qualità del nostro Paese sono stati fattori decisivi per legare la maglia azzurra ad Esselunga - ha sottolineato Giovanni Valentini, head of revenues di Figc -. Insieme, sono convinto che potremo trasmettere ai giovani messaggi importanti per uno stile di vita sano, attraverso scelte corrette nell’alimentazione, che è uno dei temi sui quali la Figc è più impegnata, soprattutto nelle fasce di età del calcio di base".

Non è la prima avventura sportiva della società di Pioltello. Esselunga è già sponsor del Coni e dei prossimi giochi olimpici. Attualmente il gruppo, produttore oltre che distributore, conta 25.000 dipendenti e 5,7 milioni di clienti fidelizzati e più di 180 negozi.