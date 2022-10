Il nuovo negozio "boutique" del supermercato Esselunga

'Le eccellenze di Esselunga': si chiama così il nuovo negozio del noto supermercato, aperto nella centralissima via Spadari, a Milano, dove si concentrano famose vetrine del gusto 'made in Italy'. Nello store il gruppo della grande distribuzione proporrà le migliori specialità concentrandosi sulla gastronomia e la pasticceria. Il mini supermercato aprirà il 26 giugno e somiglia molto ad una boutique dell'alta moda ma dedicata al cibo.

Dopo aver sperimentato con successo il temporary store della pasticceria Elisenda a Natale 2021, Esselunga, produttore oltre che retailer, torna a due passi dal Duomo del capoluogo lombardo "con un negozio più ampio e un format inedito, che presenta in una 'bottega di quartiere' il meglio delle sue produzioni, in un'atmosfera accogliente dove la qualità dei prodotti si unisce alla cura del servizio costruito intorno al cliente", spiega una nota.

La gastronomia propone una selezione di prodotti esclusivi arricchita dall'esposizione a libero servizio della linea 'Cucina Esselunga', marchio ideato per identificare la proposta di piatti pronti. La linea nasce da una tradizione lunga oltre 30 anni, quando l'azienda ha iniziato a creare propri piatti nella cucina delle sue produzioni a Limito di Pioltello. Un’ampia scelta di oltre 200 ricette, presenti a rotazione a seconda della stagionalità, preparate da chef esperti, ogni giorno come a casa. Ogni ricetta è il risultato di un lungo studio che parte dalle sue origini e segue l’evoluzione nel tempo, alla continua ricerca dei migliori ingredienti per rispondere ai palati più esigenti.

"L’assortimento - spiega la nota dell'azienda - spazia dai grandi classici delle tradizioni regionali italiane come le lasagne, i cannelloni, gli gnocchi alla romana, i pizzoccheri, le melanzane alla parmigiana, alle popolari ricette dal mondo tra cui il cous cous, la paella, l’indian samosa, l’hummus o i burritos, passando alle proposte che sposano equilibrio e gusto con novità vegetariane, piatti integrali e ricchi di fibre, fino alla rosticceria calda con delizie preparate allo spiedo e al forno più volte al giorno per garantire sempre la massima freschezza.Vi saranno anche il sushi, le tartare, i pokè, il pane fresco e le focaccine con selezione di vini da abbinare agli acquisti. La pasticceria con caffetteria è uno spazio riservato a Elisenda, nata in collaborazione con il ristorante stellato Da Vittorio dei fratelli Cerea. Il negozio, che sarà aperto da mercoledì, prevede anche un servizio di prenotazioni con la consegna a domicilio".

"Dall’area dedicata alla gastronomia si accede allo spazio riservato a Elisenda, la pasticceria di Esselunga - prosegue il comunicato - nata in collaborazione con il ristorante stellato Da Vittorio dei fratelli Cerea. La cura dei particolari, la creatività dei maestri pasticceri e materie prime ricercate sono gli elementi distintivi di Elisenda, che offre un’ampia varietà di torte, pasticcini mignon e dessert quali il tiramisù, il profiterole e la zuppa inglese, e, in occasione delle feste, i dolci della tradizione come il panettone e la veneziana, confezionati in eleganti latte".