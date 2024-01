Santanchè: il tribunale apre la liquidazione giudiziale di Ki Group

Il tribunale fallimentare di Milano ha decretato il fallimento di Ki Group, sspecializzata nel cibo biologico, una delle società del gruppo Boiera guidato, fino al 2022, dall'attuale ministra del Turismo Daniela Santanché di Fratelli d'Italia e dall'ex compagno Canio Mazzaro. I giudici hanno accolto la richiesta della procura, che aveva chiesto la liquidazione giudiziale per la società. Questa, invece, aveva chiesto l'ammissione al concordato semplificato.

La sentenza è stata depositata oggi, 9 gennaio, dopo l'udeienza del 18 dicembre. Come riporta Ansa, potrebbe esserci la possibilità di un'inchiesta per bancarotta a carico di amministratori ed ex amministratori della società. Negli scorsi giorni avevano rinunciato alla liquidazione undici tra dipendenti e agenti di commercio che avevano ricevuto il pagamento di stipendi e Tfr mancanti.

I pm avevano chiesto anche la liquidazione giudiziale per Ki Group holding e per Bioera. Entrambe hanno, però, chiesto misure protettive per i piani di risanamento attraverso l'istituto della composizione negoziata della crisi con cui si può chiedere la nomina di un esperto indipendente.