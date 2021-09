Milano pensa già alla Fashion week. Sala: "Darà più forza alla nostra ripartenza"

Sono i giorni del Supersalone del mobile ma Milano ha già lo sguardo sul prossimo grande evento che interesserà la città. "La settimana della moda è una straordinaria iniezione di creatività, energia e apertura verso il mondo, che nel 2021 darà ancora più forza alla nostra ripartenza". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un messaggio per la presentazione del calendario della prossima fashion week, in calendario a Milano dal 21 al 27 settembre prossimi. "La Milano Fashion Week - ha sottolineato Sala - è uno dei grandi eventi di settembre, con i quali Milano torna prepotentemente al centro dell'attenzione internazionale".

"Stiamo attraversando ancora una fase delicata dal punto di vista sanitario - ha sottolineato Sala - ma grazie alla campagna vaccinale e alla collaborazione tra istituzioni e operatori economici e sanitari Milano vivrà di nuovo l'emozione delle sfilate in presenza, un evento di gran richiamo e da sempre il motore economico della nostra città".

La moda, ha poi osservato il sindaco, "è una delle principali industrie del Paese e può dare un grande contributo alla ripresa di Milano e sostenere la transizione ecologica nei prossimi". Per il primo cittadino della metropoli lombarda "le migliaia di imprese di abbigliamento, le boutique e le sfilate hanno reso Milano una capitale mondiale, un primato che ci inorgoglisce e che è ribadito dalle qualità dalla fashion week women's collection che presenta le collezioni create da marchi celebri e giovani stilisti. Ci saranno oltre 40 sfilate in presenza, un ritorno alle emozioni di questo spettacolo continuo che richiamerà appassionati da tutto il mondo, lasciando grande spazio ai giovani talenti". Quindi ha concluso: "Mi fa molto piacere che la fashion week aumenti il richiamo di Milano come meta ideale per esprimere creatività, ingegno e voglia di fare dei giovani".