Rinascente ha fatturato un miliardo di euro

Rinascente ha raggiunto un miliardo fatturato nel 2023, il 16% in più sul 2022 e +14% sul 2019, anno record per la catena di grandi magazzini. Il risultato raggiunto "è frutto di una strategia che tocca tutti gli aspetti del business, come le renovation degli store e del brand mix, l’introduzione di grandi operazioni commerciali tematiche, il lancio del nuovo programma Loyalty, la creazione di grandi eventi e progetti speciali in collaborazione con i nostri brand partner".

Tra le categorie merceologiche che hanno fatto segnare un deciso balzo in avanti nel fatturato c'è l'universo degli accessori di lusso (+28%), secondo solo al settore beauty (+30%). Nel 2023 gli ingressi hanno raggiunto i 21 milioni di presenze fisiche a cui si aggiungono ulteriori 20 milioni di visitatori sul sito e-commerce. Negli ultimi anni Rinascente ha investito in modo crescente su una strategia omnicanale che comprende sia l’e-commerce lanciato nel 2020 che il servizio di on demand chat&shop che permette di acquistare via whatsapp l'assortimento di Rinascente Duomo chattando con un personal shopper. Nel 2023 il comparto omnichannel ha realizzato oltre 45 Milioni di euro di fatturato.

Record di fatturato, ma anche investimenti sui negozi. Tra il 2017, con l’apertura del flagship di Roma via del Tritone, e il 2023 sono stati completamente ristrutturati gli store di Torino, Firenze e Roma piazza Fiume e tutti i piani di Milano Duomo sono stati totalmente o parzialmente rinnovati.