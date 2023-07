Quanto sta fatturando Scalo Milano quest'anno

Cresce decisamente più del pre covid il fatturato di Scalo Milano, l'outlet alle porte della metropoli lombarda. La struttura ha chiuso il primo semestre del 2023 con una percentuale di crescita del fatturato aggregato del +25% con +21% di visitatori rispetto al 2022. Una crescita che, stando ai dati pubblicati in una nota dall'azienda, supera per doppia cifra (+55%) il livello di fatturato pre-pandemia del 2019 e caratterizzata da un aumento notevole anche dei turisti, soprattutto extra Unione Europea.

Le vendite tax Free, infatti, segnano dall’inizio dell’anno un +76% rispetto al 2022, con importanti presenze provenienti da Svizzera, Turchia, Israele, Medio Oriente, Nord-Africa e Stati Uniti. Per i Paesi UE continua la progressione a doppia cifra del numero di turisti tedeschi e francesi. Si registra inoltre un consolidamento ed aumento del turismo domestico, supportato anche dal rilancio del business-travel.

Non solo, anche la stagione dei saldi sembra essere iniziata col piede giusto: i visitatori sono aumentati del 32% rispetto al 2022 e il fatturato è cresciuto del 38%. "Gli indicatori economici positivi del primo semestre e il buon andamento dall’inizio dei Saldi estivi riflettono la fiducia dei clienti nel nostro concept innovativo e nell'ecosistema unico che abbiamo creato, caratterizzato da esperienze di shopping in linea con le evoluzioni di mercato - ha spiegato Davide Lardera, amministratore delegato dell'azienda -. L’obiettivo per noi rimane quello di coniugare la nostra visione di business con un posizionamento sempre più attento e coerente alle esigenze dei clienti".

Prosegue inoltre la fase di ampliamento del mall. Il progetto, annunciato lo scorso marzo, prevede 32 nuovi negozi che genereranno oltre 300 nuovi posti di lavoro, per un investimento complessivo pari a 40 milioni di euro.